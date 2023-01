Dakar-Leader Skyler Howes: «Etappe 9 war verrückt»

Mit Skyler Howes führt Husqvarna nun schon seit fünf Tagen an. Der US-Amerikaner merkte auf der neunten Etappe früh, dass er nicht der schnellste Pilot auf der Piste war, und wurde dennoch Dritter.

Von Startposition 19 hatte Skyler Howes beste Voraussetzungen, um auf Etappe 9 gut abzuschneiden. Am Ende waren auch nur sein Husqvarna-Teamkollege Luciano Benavides und Red Bull KTM-Star Toby Price schneller, Howes büßte lediglich drei Minuten auf seine beiden Kollegen von der Pierer Mobility Group ein.

Aber der 30-Jährige glaubte sich nicht auf der sicheren Seite. «Ganz am Anfang, in den Dünen war ich ziemlich nervös, also fuhr ich nicht allzu schnell. Als ich Barreda am Boden sah, war ich ziemlich geknickt und habe es ruhig angehen lassen», erzählte Howes. «Die Etappe war ziemlich knifflig. Wir sind auf einen Abschnitt gestoßen, in dem uns ein Wegpunkt fehlte. Da war alles voller Steine und tief mit Schlamm. Es war wirklich schwierig, dort zu navigieren. Ich wusste zwar, dass wir vom Kurs abkommen, aber ich musste mehr oder weniger im Kreis fahren. Dort schloss mein Teamkollege Luciano zu mir auf, also wusste ich, dass ich dort einige Minuten verloren hatte.»

Als Dritter am Dienstag verteidigte Howes seine Führung im Gesamtklassement, allerdings liegt er nur drei Sekunden vor Price. Seit Etappe 5 ist der US-Amerikaner nun schon der Leader.

«Als wir die Dünen und Steine hinter uns gelassen haben und auf die schnelleren Strecken kamen, haben Luciano und ich das Tempo angezogen, weil mir klar war, dass wir dort einige Minuten verloren haben», so der Husqvarna-Pilot weiter. «Ich dachte, ich hätte viel mehr Zeit verloren, als es der Fall war, aber wir haben einen wirklich guten Job gemacht, vom Tanken bis ins Ziel der Prüfung, und als wir dort ankamen.»

Bei dem knappen Ausgang kann sich das vorläufige Ergebnis und Gesamtwertung durch eine Zeitstrafe ändern, zumal die Piloten nach der Wertungsprüfung noch eine 220 km lange Verbindungsstrecke zurücklegen müssen.

Die Route war ein gelungener Mix, allerdings wieder mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. «Es war eine anspruchsvolle Etappe, mit viel Wasser. Es war total verrückt. Wir fuhren durch riesige Flüsse mitten in der Wüste», berichtete Howes. «Nach dem Ruhetag wussten wir, dass es genauso anspruchsvoll werden würde, und heute hatten wir noch mehr Herausforderungen zu bewältigen. Jetzt geht es den ganzen Weg hinunter zum ‹empty quarter›, und ich gehe davon aus, dass es dort genauso sein wird, mit immer größeren Herausforderungen.»