Dakar 2023, Etappe 9: Husqvarna mit Sieg und Führung

Die neunte Etappe mischte die Gesamtwertung. Den Sieg heimste Husqvarna-Pilot Luciano Benavides ein, dessen Teamkollege Skyler Howes die Dakar anführt. Price holte furios auf, andere Top-Piloten verloren massiv.

Als Sieger von Etappe 8 wurde der neunte Renntag der Dakar 2023 von Ross Branch (Hero) eröffnet. Der Batswana wurde jedoch bereits am ersten Wegpunkt nach 43 km von Mason Klein (BAS KTM) eingeholt, wenig später gesellte sich auch Daniel Sanders (GASGAS) dazu. Gemeinsam eröffnete das Trio fortan die Wertungsprüfung über insgesamt 359 km und sammelten dafür Zeitgutschriften, maximal bis zum Tankstopp bei 162 km. Die Navigation erwies sich als tückisch. Denn schon auf dem Weg dahin wurden Branch, Klein und Sanders von den Honda-Piloten Adrien van Beveren und Pablo Quintanilla eingefangen.

Das Quartett an der Spitze gehörte am Ende des Tages zu den Verlierern, denn von hinten kommend flogen Toby Price (Red Bull KTM) und Luciano Benavides (Husqvarna) förmlich über das Terrain. Der von 17. gestartete Australier hatte bei Kilometer 123 in 1:17 Std. die schnellste Zeit gefahren, 14 Minuten weniger als der Dritte am Start, Daniel Sanders! Dieses Polster auf die Top-3 der Gesamtwertung baute der Dakar-Sieger von 2016 und 2019 nach der Neutralisationszone weiter aus.

Schneller als Price war nur der von Platz 21 gestartete Luciano Benavides. Der Husqvarna-Pilot hatte bereits die sechste Etappe gewonnen und erreichte nach 3 Stunden, 18 Minuten und 44 Sekunden das Ziel. Price benötigte nur 1:02 min länger, der drittplatzierte Skyler Howes (Husqvarna) behauptete sich mit 2:57 min Rückstand als Dakar-Leader, allerdings nur 3 sec vor Price. Bester Honda-Pilot wurde Nacho Cornejo (+ 6:12 min).

Bei diesem knappen Ausgang kann sich das vorläufige Ergebnis und Gesamtwertung durch eine Zeitstrafe ändern.

Das neue Bonus-System für die eröffnenden Piloten reicht auf Etappe 9 nicht aus, um den Verlust für die Führungsarbeit auch nur annähernd wettzumachen: Branch verlor 27 min, Klein 24 und Sanders 21. Bei van Beveren (+16 min) und Quintanilla (+19 min) ist der Zeitverlust ebenso deutlich und lässt sie in der Gesamtwertung an Boden verlieren.

Auch Matthias Walkner erwischte keinen guten Tag. Der 36-Jährige verlor bis zum Tankstopp 21 min, im Ziel waren es fast 25 min. In der Gesamtwertung liegt der Österreicher im Red Bull KTM-Team bereits 44 min zurück und kann realistischerweise nicht mehr an den Dakar-Sieg denken.

Überschattet wurde Etappe 9 von einem Sturz von Joan Barreda (Honda), der bereits nach 16 km stürzte und mit starken Rückenschmerzen in ein Krankenhaus geflogen wurde. Über die Schwere seiner Verletzung ist noch nichts bekannt.