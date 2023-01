Toby Price (KTM) gibt zu: «Ich hatte auch Glück»

Mit nur drei Sekunden Rückstand hat Toby Price nach der neunten Etappe die Hand an der Dakar-Gesamtführung. Der Red Bull KTM-Pilot präsentierte sich vor der entscheidenden Phase der härtesten Rallye in Bestform.

Mit Etappe 9 am heutigen Dienstag begann die zweite Hälfte der Rallye Dakar 2023 und der Ausgang ist noch völlig offen. Drei Piloten sind nur von fünf Minuten getrennt, neun liegen innerhalb einer halben Stunde. Piloten der Pierer Mobility Group nehmen die Top-3 in Beschlag: Skyler Howes (Husqvarna) sowie Toby Price und Kevin Benavides (beide Red Bull KTM).

Als zweifacher Dakar-Sieger zählt Price zu den Favoriten und wird dieser Stellung auch gerecht. Der Australier leistete sich bisher keinen gravierenden Fehler, wie er auf der Route über 359 km leicht hätte passieren können. Nur 1:02 min Rückstand hinter Etappensieger Luciano Benavides (Husqvarna) wurde er Zweiter.

«Es war schön, einen Ruhetag einzulegen und heute einen Hit zu landen. Die Jungs haben sich wohl kurz vor dem Tanken verfahren, ich habe das einwandfrei gemeistert», sagte Price. «Die Navigation war ein wenig knifflig. Ich bin leicht nach rechts vom Weg abgekommen, allerdings nur aufgrund der Linien, denen ich folgte. Als ich mich dem Wegpunkt näherte, wusste ich, dass wir zu weit rechts waren, und hatte ein bisschen Glück. Ich konnte zwei Bäume sehen, die den Wegpunkt markierten. Im Grunde habe ich nur gehofft und gebetet, dass es der richtige ist, und das hat sich bestätigt. Alles in allem sind wir zufrieden, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Am Ende des Tages kann man auch mal ein bisschen Glück haben. Alles in allem haben wir eine gute Etappe hingelegt. Wir haben den ganzen Tag über Gas gegeben und immer das Beste gehofft.»

Bei dem knappen Ausgang kann sich das vorläufige Ergebnis und Gesamtwertung durch eine Zeitstrafe ändern, zumal die Piloten nach der Wertungsprüfung noch eine 220 km lange Verbindungsstrecke zurücklegen mussten.

Price schied bei der Dakar 2021 selbst auf Etappe 9 aus und leidet mit dem heute schon nach 16 km gestürzten Joan Barreda (Honda). Der Spanier klagte über starke Rückenschmerzen und wurde mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

«Ich habe den Sturz von Barreda nicht unmittelbar gesehen, aber ich habe ihn auf dem Boden liegen sehen», erzählte der KTM-Pilot. «Die zwei Fahrer vor mir haben angehalten und ihm geholfen, also gab es für mich keine Notwendigkeit, mich einzumischen. Ich bin nur langsamer geworden und habe ein Zeichen gegeben, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist und sie haben uns weitergewunken. Es ist schon hart, so weit im Rennen zu sein, und dann passiert so etwas. Es ist nicht gerade toll, das ist klar.»