Dakar 2023: Das erwartet Walkner & Co. auf Etappe 9

Nach dem Ruhetag in Riad geht die Rallye Dakar mit der neunten Etappe in ihre zweite Woche. Welche Herausforderungen auf die Teilnehmer auf der Route nach Haradh warten.

Die erste Woche der 45. Dakar war eine enorme Anstrengung. Der Ruhetag, den die verbliebenen Teilnehmer in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad verbrachten, war bitter nötig. Aber schon am heutigen Dienstag geht es mit der neunten Etappe weiter, am Sonntag endet die Dakar 2023.

Die Route wird von Hero-Pilot Ross Branch eröffnet, dem Sieger von Etappe 8, und führt zur Industriestadt Haradh. Über eine Straßenverbindung fahren die Motorrad-Piloten ab 4:55 Uhr über 108 km zum Startpunkt, um 7 Uhr Ortszeit ist der Start. Sonnenaufgang ist übrigens um 6:40 Uhr.

Die Strecke führt durch ausgetrocknete Flussbetten und Schluchten über überwiegend steinigen Untergrund. Im zweiten Teil ist auch eine Dünenkette zu überwinden. Die Wertungsprüfung geht über 359 km, mit einem Tankstopp in der Neutralisationszone nach 162 km. Nach der gezeiteten Strecke führt eine 220 km lange Straßenroute den Dakar-Tross zum Biwak in Haradh.

Insgesamt werden Red Bull KTM-Ass Matthias Walkner und seine Kollegen bei perfekter Navigation für 686 km auf ihren Motorrädern verbringen.