Fantic: Nur Oldie Franco Picco (67) ist noch dabei

Mit 67 Jahren ist Franco Picco einer der ältesten Teilnehmer bei der Rallye Dakar 2023. Während seine jüngeren Fantic-Markenkollegen bereits ausgeschieden sind, ist der Routinier auf Etappe 12 noch dabei.

Die Startnummer von Franco Picco wird jedes Jahr um eine Zahl höher, denn sie entspricht seinem Lebensalter. In diesem Jahr markiert die ‹67› sein Motorrad. Vor einem Jahr war Italiener der einzige Teilnehmer mit einer Fantic, mit 30 Dakar-Teilnahmen in verschiedenen Kategorien und Funktionen ist Picco eine ideale Besetzung für das kleine Werk, das sich im Rallye-Sport einen Namen machen will.

Im zweiten Jahr des Projekts sind drei Piloten mit einer Fantic XEF Rally Factory dabei. Neben Picco sind es Enduro-Legende Alex Salvini und Tiziano Internò. Oder besser waren dabei, denn nur noch Picco ist auf der heutigen zwölften Etappe am Start.

Übrigens: Fantic kooperiert eng mit Yamaha und so ist es keine Überraschung, dass der 450-ccm-Motor große Ähnlichkeit mit dem Triebwerk der Japaner aufweist.

Internò trat in der Kategorie «Original by Motul» an und musste alle Arbeiten an seinem Motorrad selbst erledigen. Der Journalist musste nach Etappe 4 aufgeben. Salvini, ein Dakar-Rookie, wurde nach Etappe 8 ausgeschlossen.

So ist Picco der letzte verbliebene Fantic-Pilot bei der Dakar 2023. Von noch 97 Teilnehmern der Motorrad-/Quad-Kategorie ist der Oldie auf Platz 73 der Gesamtwertung, 18:25 Stunden hinter Leader Skyler Howes (Husqvarna).