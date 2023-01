Dakar '23, Etappe 12: Honda-Sieg nutzlos, Vorteil KTM

Die zwölfte Etappe der am Sonntag endenden Rallye Dakar 2023 brachte noch nicht die Entscheidung, aber sie grenzt den Kreis der Favoriten ein. Trotz des Sieges von Honda-Pilot Nacho Cornejo ist KTM im Vorteil.

Der zweite Teil der Marathon-Etappe ging über eine überschaubare Wertungsprüfung von 185 km durch sandiges Terrain. Veranstalter A.S.O. kalkulierte für diese Strecke eine Zeit von 2 Stunden und 15 Minuten – die schnellsten Teilnehmer brachten den Ritt durch die Wüste in weniger als zwei Stunden hinter sich.

Die Navigation am drittletzten Renntag der Dakar 2023 war offenkundig einfach, denn die drei vorderen Piloten profitierten nicht nur vom neuen Bonus-System (maximal möglich 4:30 min), sondern fuhren auch mit die schnellsten Zeiten!

So glänzte der um den Gesamtsieg kämpfende und als Dritter gestartete Toby Price (Red Bull KTM) bei den Wegpunkten bei 42 und 87 Kilometern mit der Bestzeit. In der zweiten Hälfte der Etappe übernahm jedoch Honda-Werkspilot Nacho Cornejo von Startplatz 14 das Kommando und erreichte nach 1:57 Std. als Tagessieger das Ziel in Shaybah. Es ist der erste Etappensieg des Chilenen in diesem Jahr, in der Gesamtwertung spielt er jedoch keine Rolle. Dies gilt zwei Renntage vor dem Ende auch für den zweitplatzierten Daniel Sanders (Red Bull GASGAS), der lediglich 49 sec auf den Honda-Piloten einbüßte.

Der zweifache Dakar-Sieger Price brachte seine KTM450 Rally Factory als Dritter und damit vor allen anderen Kandidaten auf den Gesamtsieg ins Ziel. Weil Skyler Howes (Husqvarna) eine Minute mehr Zeit benötigte, übernimmt Price zwei Etappen vor dem Ende die Gesamtführung. Mit Howes (+ 28 sec) und Kevin Benavides (+2:40 min/Red Bull KTM) ist der Vorteil auf den Dakar-Sieg klar im Feld von KTM und Husqvarna.

Denn der Cornejo-Sieg nutzt Honda nichts. Die in der Gesamtwertung besser platzierten Pablo Quintanilla und Adrien van Beveren büßten auf Etappe 12 gut drei Minuten ein und kamen der Spitze nicht näher. Mit 15 und 16 Minuten Rückstand ist es kaum mehr möglich, die drei Piloten der Pierer Mobility Group noch abzufangen.

Mit 2:05 min und 3:08 min Rückstand fuhren auch der Österreicher Matthias Walkner (Red Bull KTM) und der Deutsche Sebastan Bühler (Hero) eine starke Wertungsprüfung.

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.