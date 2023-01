Strafen und Gutschriften: Korrektur von Etappe 13

Ist am Ende des Tages Kevin Benavides der Sieger von Etappe 13?

Dakar-Veranstalter A.S.O. hat zu früh den Sieger von Etappe 13 Luciano Benavides (Husqvarna) zugeschrieben. Nach Ermittlung von Strafen und Gutschriften wird das Tagesergebnis und auch die Gesamtwertung korrigiert.

Ein Moment der Unaufmerksamkeit kostet Luciano Benavides den Sieg der vorletzten Etappe der Rallye Dakar 2023. Der Husqvarna-Pilot erhielt nachträglich eine Zeitstrafe von einer Minute, weil er auf der Verbindungsstrecke vor dem eigentlichen Etappenstart die zulässige Geschwindigkeit überschritt.

Das würde vermeintlich den erstaunlichen Rally2-Pilot Michael Docherty zum Etappensieger machen, doch Veranstalter A.S.O. beziffert wiederum für Kevin Benavides (+22:43 min) eine Zeitgutschrift in der Größenordnung von 23 min, wonach wiederum der Red Bull KTM-Piloten die schnellste Zeit gefahren hätte. Der Argentinier hatte dem gestürzten Matthias Walkner geholfen und würde nach der Zeitgutschrift auch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen.

Die Ergebnisse einer Etappe sind ohnehin so lange vorläufig, bis die Teilnehmer im Biwak eingetroffen sind. Hierfür muss am Samstag noch eine Verbindung von 511 km zurückgelegt werden. Es besteht also die Möglichkeit von weiteren Zeitstrafen.

Das ist der Stand um 9:10 Uhr.