Schlimmer Sturz von Matthias Walkner auf Etappe 13

Die 13. Etappe der Rallye Dakar brachte das Aus für Matthias Walkner. Der Red Bull KTM-Pilot stürzte früh und musste medizinisch versorgt werden. Was zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt ist.

Die vorletzte Etappe der 45. Dakar-Ausgabe führt über Dünen und tiefen Sand und damit ein Terrain, das Matthias Walkner noch am Vortag schätzte. Aber am Samstag brachte es dem Österreicher kein Glück.

Nachdem der 36-Jährige am Wegpunkt bei 34 Kilometer nur 1:53 Minuten hinter der Bestzeit zurücklag, stürzte der Red Bull KTM-Pilot 20 Kilometer schwer. Walkner war bei Bewusstsein, klagte aber über starke Schmerzen im Rücken. Sein Teamkollege Kevin Benavides hielt an und half ihm bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Argentinier kam mit 24 Minuten Verspätung beim Wegpunkt bei Kilometer 78 an.

Es ist davon auszugehen, dass Walkner wie in solchen üblich per Helikopter geborgen und zur Untersuchung ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert wird.