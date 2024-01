Tobias Ebster: dritter Etappensieg, Gesamtführung! 08.01.2024 - 17:04 Von Johannes Orasche

© Red Bull Tobias Ebster, Kini-KTM: Etappensieg trotz Fleißaufgabe.

Der Dakar-Rookie aus Tirol gewinnt auch die dritte Etappe in der "Original by Motul"-Kategorie – also jener Fahrer, die ohne Hilfe von außen auskommen.