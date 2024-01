Etappe 3: Stimmen aus dem Biwak

Toby Price, Red Bull KTM Factory Racing: nach Zeitgutschrift in den Top 10

Ein langer, harter Tag in Saudi-Arabien: Das sagen Sieger Pablo Quintanilla, Kevin Benavides & Co. im Biwak.

Pablo Quintanilla, Honda, Platz 1:

«Ein gutes Gefühl, wieder eine Etappe gewonnen zu haben. Der erste Teil war sehr steinig, ziemlich schwierig. Aber ich hatte ein gutes Gefühl, auch mit meiner Navigation. Nach rund 80 Kilometern habe ich Luciano Benavides eingeholt. Nach dem Tankstopp habe ich Nacho gesehen, und wir haben einander gegenseitig gepusht. Ein paar Kilometer war er vorn, dann wieder ich. Mein Gefühl wird Tag für Tag besser, aber wir haben noch immer ein langes Rennen vor uns. In diesem Jahr finde ich die Navigation besonders schwierig, vor allem die korrekte Distanz zwischen den Waypoints einzuschätzen. Du glaubst, richtig zu sein, aber nach ein paar Kilometern kommst du drauf, dass du falsch liegst. Ich habe auf diesem Rennen schon so viel erlebt – gute Dinge, schlechte Dinge – da tut so ein Etappensieg sehr gut. Es zeigt sich, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat.»

Kevin Benavides, KTM, Platz 3:

«Heute war ein besserer Tag für mich als gestern. Da hatte ich Navigationsprobleme. Darum habe ich mich heute besonders darauf konzentriert, hier keinen Fehler zu machen. Die Etappe war ziemlich lang, auch darum war dieser Tag nicht einfach. Auch wenn ich einige Spuren hatte, denen ich folgen konnte, musste ich die immer wieder mit meinen Pace-Notes im Roadbook abgleichen. Mit meinem Speed heute bin ich zufrieden. In zwei Stunden muss das Motorrad für morgen vorbereitet sein, dann geht’s weiter ins Biwak.»

Jose Nacho Cornejo, Honda, Platz 7:

«Ein harter Tag, vor allem, weil ich zu Beginn allein vorne weg fahren musste. Das war unter diesen gemischten Bedingungen echt nicht einfach. Ich glaube, es war rund um km 150 oder 170, als Pablo auf mich aufgelaufen ist. Wir sind gemeinsam gefahren und haben, glaube ich, einen guten Job gemacht, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Unsere Devise war Fehler zu vermeiden und so hart zu pushen wie wir nur konnten.»

Toby Price, KTM, Platz 10:

«Ein verrückter Tag. Ich bin froh, das Ziel erreicht zu haben. In Summe darf ich nicht unzufrieden sein. Nach einem kurzen Service geht es weiter ins Marathon-Biwak. Ich hoffe, ich kann schlafen. Morgen geht’s weiter.»

Luciano Benavides, Husqvarna, Platz 16:

«Mein heutiges Problem war, dass ich mich verirrt habe. Das allein hat mich sechs Minuten gekostet. Danach war es schwierig, wieder in den Rhythmus zu kommen. Aber heute war erst Tag drei einer langen Dakar. Ich versuche, den Reset-Knopf zu drücken. Morgen ist ein neuer Tag.»