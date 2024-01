Etappe 5: Stimmen aus dem Biwak

Das Tagesergebnis erzählt nur die halbe Geschichte: Auf der kurzen Etappe von Hofuf nach Shubaytah ging es hauptsächlich darum, sich für die morgige Marathon-Stage in Position zu bringen.

Adrien van Beveren, Honda, Rang 2:

«Ich habe ziemlich Gas gegeben und Ross (Branch) bald eingeholt. Danach fühlte es sich so an, als ob mein Tempo nachlassen würde. Mein Gefühl auf dem Bike war gut, die Honda ist perfekt. Du spürst ihre Performance unter diesen Bedingungen. Ich liebe Dünen und hatte tüchtig Spaß. Viele schnelle Fahrer sind hinter mir gestartet. Sie hatten mehr Spuren denen sie folgen konnten, daher war es einfacher für sie. In den kommenden zwei Tagen warten noch viel, viel mehr Dünen auf uns. Das könnte fantastisch werden, und der heutige Tag war die perfekte Motivation dafür.»

Toby Price, KTM, Rang 3:

«Ziemlich schwierig! Schon auf der Verbindungsetappe warteten einige tückische Drops. Gut, dass die im Roadbook markiert waren. Auf der Etappe habe ich ein paar von ihnen übersehen, was ich im Körper spüre. Aber in Summe ein guter Tag mit brauchbarer Pace an einem Tag, an dem es entscheidend, den einen schweren Fehler zu vermeiden, der dich das Rennen kostet.»

Daniel Sanders, GASGAS, Rang 4:

«Kurz, hart schnell. Viele weiche Abfahrten. Auf einer bin ich gestürzt und habe mein Bein ein wenig beleidigt, aber immerhin bin ich in einem Stück im Ziel. Das Gefühl fürs Bike war heute ein wenig besser als in den letzten Tagen. Die Startposition für morgen ist okay. Hoffentlich wird es nicht allzu heiß, denn es wird ein langer Tag.»

Nacho Cornejo, Honda, Rang 6:

«Die Etappe durch die Dünen eröffnen zu müssen war echt hart. Ich habe mein Bestes gegeben. Bei km 50 hat mich mein Teamkollege Ricky Brabec eingeholt, danach haben wir gut zusammengearbeitet. Platz 5 oder 6 verschafft mir eine gute Ausgangsposition für morgen, weil wir mit umgedrehter Reihenfolge auf die Strecke gehen. Hoffentlich habe ich heute nicht zu viel Zeit verloren und morgen läuft es besser.»

Luciano Benavides, Husqvarna, Rang 9:

«Ein schlechter Tag für mich. Mein Bike ist stehen geblieben. Keine Ahnung, ob es der Motor war oder etwas anderes. Ich konnte mich ins Ziel retten, aber auf den letzten 5 Kilometern hat er massiv gestottert. Drei oder vier Mal ist das Motorrad einfach ausgegangen.»

Kevin Benavides, KTM, Rang 13:

«Lange Verbindungsetappe, kurze Stage. Es gibt nicht viel zu erzählen. Morgen ist die Marathon-Etappe, da werden die ersten Vorentscheidungen fallen.»