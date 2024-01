Dakar, Etappe 5: Honda-Sieg – aber Hero führt wieder!

Der größte Motorradhersteller Honda konnte bei der Rallye Dakar 2024 den vierten Tagessieg feiern, dieses Mal mit dem Chilenen Pablo Quintanilla. Doch in der Gesamtwertung hat Hero die Spitze zurückerobert.

Mit einer tadellosen Leistung, dem Sieg und fast drei Minuten Vorsprung auf den Zweiten konnte Honda-Werksfahrer Jose Cornejo am Dienstag die Führung in der Gesamtwertung der Rallye Dakar übernehmen, die noch bis zum 19. Januar läuft.

Entsprechend eröffnete der Chilene am Mittwochmorgen die fünfte Etappe in Saudi-Arabien, die über 645 Kilometer ging und von Al-Hofuf nach Shubaytah führte, wovon aber nur 118 Kilometer Wertungsprüfung waren.

Den ersten Kontrollpunkt bei Kilometer 39 passierte Cornejo lediglich als 19., auf Überraschungsmann Bruno Santos (Husqvarna) an der Spitze büßte er 4:52 min ein. Der Portugiese, nur als 44. ins Rennen gegangen, fuhr eine erstaunliche Zeit und distanzierte den Zweiten Pablo Quintanilla (Honda) um 3:19 min.

Am zweiten Kontrollpunkt bei Kilometer 80 lag Quintanilla vorne, der am Dienstag in der Gesamtwertung vom vierten auf den siebten Rang abgerutscht war, mit 43 sec Rückstand folgte Honda-Kollege Adrian Van Beveren.

Santos verlor auf den 41 Kilometern zwischen Kontrollpunkt 1 und 2 über sieben Minuten auf Quintanilla und fiel auf den 13. Platz zurück.

Quintanilla beendete die fünfte Etappe in 1:32,53 Stunden und war damit der Schnellste, gefolgt von Van Beveren (+37 sec) und Red-Bull-KTM-Pilot Toby Price (+1:39 min). Für den Chilenen ist es der siebte Etappensieg bei der Dakar.

Cornejo verlor als 14. über sechs Minuten auf den Sieger und büßte damit seine Führung in der Gesamtwertung ein. Diese musste er an Ross Branch aus dem Hero-Werksteam zurückgeben, von dem er sie am Dienstag übernommen hatte. Der Mann aus Botswana beendete die Etappe als Sechster und verlor 3:42 min, gesamt liegt er damit aber 1:14 min vor Cornejo und 3:47 min vor dem Dritten Ricky Brabec.

Als bester Fahrer aus der Pierer-Gruppe liegt Kevin Benavides (Red Bull KTM) auf dem fünften Gesamtrang, hat aber bereits 21:17 min Rückstand.

In den Top-10 der Tageswertung gab es gleich zwei Überraschungen. Kove-Werksfahrer Mason Klein, einst ein riesiges KTM-Talent, preschte auf den fünften Platz. Und der österreichische Privatier Tobias Ebster (Kini KTM) brillierte als Zehnter.

Das vorläufige Ergebnis kann sich durch Zeitstrafen oder Gutschriften noch ändern.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 5 (10.1.):

1. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32,53 Stunden

2. Adrien Van Beveren (F), Honda, +0:37 sec

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +2:58

5. Mason Klein (USA), Kove, +3:01

6. Ross Branch (BW), Hero, +3:42

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:48

8. Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

9. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +4:22

10. Tobias Ebster (A), KTM, +4:33

14. Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 5 (10.1.):

1. Ross Branch (BW), Hero, 19:05,03 Stunden

2. Jose Cornejo (CHL), Honda, +1:14 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:47

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +18:10

5. Kevin Benavides (RA), KTM, +21:17

6. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +26:47

7. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +30:36

8. Toby Price (AUS), KTM, +31:36

9. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +37:44

10. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:52

Ferner:

26. Tobias Ebster (A), KTM, +2:23,35 h