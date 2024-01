Dakar 2024, Etappe 5: Kurze Wertung, große Wirkung 09.01.2024 - 19:33 Von Tim Althof

© KTM / Rally Zone Das Biwak der Dakar-Rallye: Schaffen es die Piloten vor Sonnenuntergang zurück ins Fahrerlager? © A.S.O. Die Streckenführung am Mittwoch

In das «Leere Viertel» führt die fünfte Wertungsprüfung der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien am Mittwoch. Zwar steht die kürzeste Prüfung auf dem Plan, doch die Gefahren sind an diesem Tag offensichtlich.