Dakar-Leader Cornejo (Honda): «Kleine Fehler gemacht»

Der Honda-Pilot liegt nun in Führung

Nacho Cornejo auf seinem Weg zum Tagessieg am Dienstag

Das Honda-Werksteam ist für die Dakar-Rallye 2024 in Saudi-Arabien stark aufgestellt. Einer von den Spitzenfahrern ist Nacho Cornejo, der am Dienstag die Gesamtführung der härtesten Rallye der Welt übernahm.

Jose Ignacio «Nacho» Cornejo gehörte bereits in der Vergangenheit zu den stärksten Piloten der Rallye-Welt. Der Chilene aus dem Team HRC hatte bereits vor der Dakar-Ausgabe 2024 sechs Tagessiege auf seinem Konto, insgesamt nahm er bereits an acht Dakar-Rallyes teil. Ein Gesamtsieg blieb bisher aus, am Sonntag holte der 29-Jährige aber seinen siebten Tageserfolg.

Doch in diesem Jahr scheint Cornejo einen weiteren Schritt gemacht zu haben. In den vier großen Wertungsprüfungen dieser Woche landete er untern den Top-6, sodass er nach der vierten Etappe an Hero-Werksfahrer Ross Branch vorbeizog und nun die Gesamtwertung mit 1:15 Minuten vor dem Mann aus Botswana anführt.

«Es war eine gute Etappe mit einem Mix der Untergründe. Die Organisatoren sprachen davon, dass es etwas einfach werden würde. Es fühlte sich insgesamt schneller als in den vergangenen Tagen an, aber es gab einige Sektionen, die schwierig in der Navigation waren. Deshalb musste ich extrem konzentriert bleiben», schilderte der Honda-Fahrer nach der Zielankunft im Biwak von Al Hofuf.

Cornejo weiter: «Ich habe einige kleine Fehler zu Beginn gemacht, aber dann habe ich mehr Druck gemacht. Ich hatte eine solide Pace und beendete den Tag auf eine positive Art. Am Donnerstag beginnen wir mit den Dünen, da bin ich gespannt, wie es wird.»

Der ehemalige Dakar-Pilot Ruben Faria ist der General Manager des Monster Energy Honda Teams. Der Portugiese war mit der Leistung seiner Piloten zufrieden, denn neben Cornejo kamen auch Ricky Brabec (2.) und Adrien Van Beveren (5.) zu starken Ergebnissen auf der Etappe am Dienstag. «Das Team ist stark und wir warden weiter für unser Hauptziel kämpfen», lautete die Kampfansage Farias.

Skyler Howes wurde Neunter, Pablo Quintanilla kam auf Rang 13 ins Ziel. In der Gesamtwertung führt Cornejo, Brabec ist Dritter, Van Beveren liegt auf Position 5. Auch Quintanilla (7.) und Howes (13.) haben noch Chancen auf ein starkes Gesamtergebnis

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 4 (9.1.):

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51,11 h

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +2:59 min

3. Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4. Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7. Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8. Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9. Skyler Howes (USA), Honda, +10:05

10. Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



Ferner:

80. Tobias Ebster (A), KTM, +1:27:02

Gesamtstand nach Etappe 4 (9.1.):

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27,13 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +4:56

4. Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8. Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9. Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



Ferner:

34. Tobias Ebster (A), KTM, +3:01,59 h