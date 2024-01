Tobias Ebster (KTM): Marathon-Tag ohne Netz

Tobias Ebster: Der 26 Jahre alte Tiroler klopft weiter an der Weltspitze an.

Der österreichische Dakar-Rookie Tobias Ebster beendete mit seiner KTM den ersten, großen Teil der 48h-Etappe am Donnerstag auf Rang 18 in der Motorrad-Klasse

Für den KINI Red Bull-KTM-Fahrer Tobias Ebster läuft es bei der 46. Auflage der Dakar-Rallye weiterhin nach Plan. Der 26-Jährige Dakar-Debütant fuhr am Donnerstag auf dem ersten Teil der nicht ganz unumstrittenen 48h-Marathon-Etappe über mehr als 600 Kilometer auf Platz 16.

Dem Neffen von KTM-Berater Heinz Kinigadner fehlten beim letzten passierten Checkpoint etwa 46 Minuten auf den französischen Sieger Adrien Van Beveren auf seiner Werks-Honda. Eindrucksvoll war am Donnerstag auch die Marathon-Siegerzeit für Van Beveren mit 6:30 Stunden. Der Renntag wurde um 16 Uhr Ortszeit beendet, die Spitzenfahrer schafften es bis dahin zu Checkpoint F bei Kilometer 513.

Zurück zu Dakar-Neuling und Ex-Crosser Tobias Ebster: Gesamt hält sich der Rookie aus dem Zillertal virtuell somit schon in den Top-20, hat sich am Donnerstag auf Position 18 verbessert. Nach den ersten eineinhalb Stunden lag er kurzfristig sogar schon auf P16! Wichtige Messlatte für den Tiroler ist Brian Cox, der Sohn von Südafrikas Rallye-Legende Alfie Cox, der am Donnerstag auf P16 ankam und deutlich mehr Rallye-Erfahrung hat.

Die Biwaks der Motorrad-Asse befinden sich derzeit in einem Bereich, wo es auch keine brauchbaren Internet-Verbindungen gibt. Somit konnte Ebster und seine Crew am späten Nachmittag Ortszeit auch keine Kontakt zur Außenwelt herstellen. Auch Onkel Heinz Kinigadner musste kapitulieren.