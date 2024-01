Premiere: 48h-Etappe wird alles auf den Kopf stellen

Am Donnerstag wird es bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien eine Neuerung geben. Die Teilnehmer starten in eine zweigeteilte Etappe und wissen vorher nicht, wo sie die Nacht verbringen werden.

Die sechste Etappe der härtesten Rallye der Welt führt über 766 Kilometer in einer Schleife um Shubaytah durch das «Leere Viertel», davon 532 als Wertungsprüfung. Um 16 Uhr wird der erste Renntag unterbrochen, egal wann ein Teilnehmer gestartet ist und wo er sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Damit wird verhindert, dass Piloten erst in der Nacht im Biwak eintreffen und übermüdet in den nächsten Renntag starten. Entlang der Route sind mehrere Biwaks angelegt, das jeweils nächstgelegene müssen die Fahrer ansteuern.

Bei der Wartung und Reparatur dürfen sich die Motorradpiloten gegenseitig helfen. Für die Nacht erhalten sie eine Campingausrüstung und ausreichend Proviant. Sie werden keinen Kontakt zu ihren Teams haben und in Unwissenheit über den Stand ihrer Konkurrenten gehalten. Der Kontakt zur Außenwelt wird nicht möglich sein. Am Freitag wird die Etappe um 7 Uhr fortgesetzt, um den verbleibenden Teil der Strecke zu absolvieren.

Joan Barreda Bort (Hero) wird die Etappe am Donnerstag eröffnen, da er am Mittwoch als letzter der RallyGP-Piloten ins Ziel kam. Pablo Quintanilla wird hingegen nach seinem Etappenerfolg am sechsten Tag mit seiner Honda als letzter auf die Strecke gehen und kann damit die Spuren seiner Gegner lesen. Der Gesamtführende Hero-Pilot Ross Branch geht als sechstletzter auf die Piste.

Insgesamt wird die Navigation in der lebensfeindlichen Wüste, die das «Leere Viertel» ohne Frage ist, sehr schwierig. Strecken und auch Wegepunkte werden ziemlich versteckt sein und fordern den Fahrern höchste Konzentration ab. Die sechste Etappe markiert auch die Halbzeit der Dakar 2024, am 13. Januar ist Ruhetag. Die Motorrad-Teilnehmer reisen mit dem Flugzeug in die Hauptstadt Riad, wo die Rallye am Sonntag fortgeführt wird.