Tobias Ebster bei Kilometer 14: Schalthebel gebrochen

Der österreichische Kini-Red-Bull-KTM-Fahrer Tobias Ebster musste auf der vierten Dakar-Etappe in Saudi-Arabien selbst an seinem Motorrad Hand anlegen, konnte aber einen gröberen Zeitverlust verhindern.

Rookie Tobias Ebster holte sich auf der vierten Etappe der Rallye Dakar am Dienstag trotz einer Panne Rang 29. Der Tiroler belegt damit im Gesamtklassement Platz 27, verteidigte aber seine Führung in der «Original by Motul Klasse», in der keine Mechaniker erlaubt sind, souverän.

Der 26-jährige Zillertaler bekam auch dieses Mal die Brutalität der härtesten Rallye der Welt zu spüren und musste früh im Rennen eine Reparatur vornehmen. «Es hat mit Problemen begonnen, ungefähr bei Kilometer 14 ist mir in einer Linkskurve der Ganghebel abgerissen», berichtete Ebster. «Ich musste stehenbleiben, habe zum Glück immer einen Ersatz dabei und diesen montiert. Ich habe dann wieder Fahrt aufgenommen. Es war sehr staubig, eine sehr schnelle Strecke und gar nicht so leicht zu überholen. Es war auch schwer zu navigieren – wirklich schwierig. Man hat fast keine Spuren gesehen. Es war so ein Riesenplateau, da musste man links und rechts hin und her, die ganze Zeit. Zum Schluss kamen noch Dünen, das war cool. Und richtig cool ist, dass so viele Zuschauer da sind. Die sitzen draußen auf den Dünen und feuern uns an.»

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 4 (9.1.):

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51,11 h

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +2:59 min

3. Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4. Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7. Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8. Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9. Skyler Howes (USA), Honda, +10:05

10. Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



Ferner:

29. Tobias Ebster (A), KTM, +34:02

Gesamtstand nach Etappe 4 (9.1.):

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27,13 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +4:56

4. Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8. Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9. Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



Ferner:

27. Tobias Ebster (A), KTM, +2:08,59 h