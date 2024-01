Halbzeit! Price, Sanders und Benavides-Brüder reden

Die vier verbliebenen Werksfahrer der Pierer Mobility Group liegen zu Halbzeit der Rallye Dakar in Lauerstellung auf den Rängen 5 bis 8. So sieht ihre Bilanz nach dem Marathon aus.

Die Hälfte ist geschafft! Während sich der Großteil der Privatfahrer noch durch den zweiten Teil der extrem langen 48-Stunden-Etappe kämpft, sind die Piloten der GP-Kategorie bei der Dakar Rally bereits im Biwak eingetroffen. Nach dem morgigen Ruhetag in der Hauptstadt Riad geht es am Sonntag weiter nach Dawadmi in jenes Biwak, das die Fahrer schon von Stage 2 und 3 kennen.

Wir haben die Stimmen von Toby Price, Daniel Sanders und den Benavides-Brüdern im Biwak.

Toby Price , Red Bull KTM Factory Racing, Platz 5 Gesamtwertung

«Die Marathon-Stage war definitiv ein wenig härter als gedacht. Gestern sind wir 513 Kilometer in den Dünen gefahren und waren 6 Stunden und 40 Minuten unterwegs! Im Biwak haben gerade mal ein Schlafsack, ein Zelt und eine kleine Tasche mit Lebensmitteln auf uns gewartet. Danach haben wir versucht, ein wenig zu schlafen. Der heutige Tag war gut – nur 112 Kilometer. Es war großartig, das Ziel zu sehen. Den Ruhetag haben wir uns wirklich verdient! Nach der ersten Woche fühle ich mich gut, und das Bike war absolut fehlerfrei. In der Gesamtwertung bin ich nicht unbedingt dort, wo ich sein möchte, aber wir haben ja noch eine ganze Woche vor uns. Ich bin jedenfalls ready!»

Kevin Benavides , Red Bull KTM Factory Racing, Platz 6 Gesamtwertung

«Die 48-Stunden-Marathon-Etappe war eine gute Erfahrung. Auch wenn der gestrige Tag extrem lang und hart war, und die Ausstattung im Biwak minimal, war es doch cool, mit den anderen Jungs da draußen in der Wüste zu campen. Der heutige Tag war viel kürzer – nur 112 Kilometer. In Summe habe ich einen guten Job gemacht, selbst wenn meine Startposition an keinem der beiden Tage optimal war. Bis jetzt haben sich meine Fehler in Grenzen gehalten und ich hatte keine haarigen Momente. Auch körperlich geht es mir gut. Nach dem Ruhetag werde ich weiter pushen.»

Daniel Sanders, Red Bull GASGAS Factory Racing, Platz 7 Gesamtwertung

«Gemeinsam waren die Stages 6a und 6b verdammt lang! Gestern habe ich nach einem langen Tag im Sattel weder viel Schlaf noch viel Essen bekommen. Aber gut, dass ich gestern so weit gekommen bin. Darum war der heutige Tag recht überschaubar. Bin froh, zu Halbzeit im Biwak zu sein. Angeblich wird die zweite Woche genauso hart. Mal schauen, wie es mir da gehen wird.»

Luciano Benavides , Husqvarna Factory Racing, Platz 8 Gesamtwertung

«Es war eine verrückte Marathon-Stage. Ich habe mich gut gefühlt und so hart gepusht wie ich konnte. Ich bin sowas von bereit für den Ruhetag! Ich werde den Reset-Knopf drücken und in der zweiten Woche wieder Vollgas geben.»

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 6 (11./12.1.):

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57,29 Stunden

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Ferner:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 6 (11./12.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Ferner:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22