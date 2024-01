Hinter Honda und Hero: KTM ist trotzdem erfolgssicher

Der erste Teil der 48-Stunden-Etappe bei der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien ist Geschichte und Honda hat Hero die Führung wieder abgenommen. KTM liegt zurück, glaubt aber weiter an den Erfolg.

In den letzten beiden Jahren ging der Sieg bei der Dakar-Rallye an Fahrer der Pierer-Gruppe. 2022 gewann Sam Sunderland auf GASGAS die härteste Rallye der Welt, im letzten Jahr gewann Kevin Benavides mit einer KTM. Doch 2024 konnte KTM bis zum Donnerstag erst eine Etappe gewinnen (Benavides am Montag) und in der Gesamtwertung liegen nach dem ersten Teil der neuen 48h-Etappe drei Honda und eine Hero vor dem besten KTM-Fahrer.

Ricky Brabec (Honda) hat die Gesamtführung am Donnerstag von Hero-Pilot Ross Branch übernommen. Der US-Amerikaner liegt nach Auswertung der Zwischenwertung am Donnerstag 28:17 Minuten vor Red Bull KTM-Pilot Toby Price, der auf Platz 5 liegt. Gleich dahinter und praktisch Zeitgleich liegt Kevin Benavides ebenfalls fast eine halbe Stunde zurück.

Dennoch bleibt KTM-Rallye-Team-Manager Andreas Hölzl positiv gestimmt und voller Zuversicht. «Die Jungs haben an diesem langen, heißen und sehr harten Tag in der Wüste exzellente Arbeit geleistet. Die Etappe verlief gut für beide Fahrer, ohne Probleme oder Fehler», freute sich der Österreicher. «Beide haben das Biwak F erreicht, womit sie am Freitag nur noch 120 Kilometer absolvieren müssen.»

«Beide Fahrer sind in einer guten Position, für den Rest der Etappe, bevor der wohlverdiente Ruhetag auf dem Programm steht», erklärte Hölzl, der den Posten des Rallye Team Managers bei KTM im September 2023 von Norbert Stadlbauer übernommen hat. «Wir haben die Hälfte der Rallye noch nicht erreicht, aber alles sieht gut aus und wir sind noch voll im Kampf um die Spitze.»

Stimmen der Fahrer gab es am Donnerstag nicht, da die Biwaks die Piloten von der Außenwelt abschneiden.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 6, Teil 1 (11.1.):

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 6:30,39 Stunden

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +1:21 min

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:49

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +3:32

5. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +6:07

6. Ross Branch (BW), Hero, +7:56

7. Kevin Benavides (RA), KTM, +12:19

8. Stefan Svitko (SK), KTM, +13:08

9. Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:57

10. Joan Barreda (E), Hero, +29:58

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 6, Teil 1 (11.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 25:40,50 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +2:48 min

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:37

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +13:02

5. Toby Price (AUS), KTM, +28:17

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:28

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +36:08

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +46:23

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:03,13 h

10. Joan Barreda (E), Hero, +1:04,44