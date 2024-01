Dakar, Etappe 6: Honda siegt – und liegt gesamt vorne

Die sechste Etappe der Rallye Dakar wurde über zwei Tage am Donnerstag und Freitag gefahren, Honda-Ass Adrien Van Beveren triumphierte. In der Gesamtwertung kann nur Hero den Japanern Paroli bieten.

Die sechste Etappe führte über 766 Kilometer in einer Schleife um Shubaytah durch das «Leere Viertel», davon 532 als Wertungsprüfung. Sie wurde über zwei Tage ausgetragen, am Donnerstag kamen die Besten bis zum Biwak bei Kilometer 513. Dies waren Luciano und Kevin Benavides, Nacho Cornejo, Adrien Van Beveren, Toby Price, Joan Barreda, Ross Branch, Ricky Brabec, Stefan Svitko, Daniel Sanders, Antonio Maio and Martin Michek.

Am Freitagmorgen ging es um 6:20 Uhr Ortszeit weiter, Saudi-Arabien ist gegenüber MEZ zwei Stunden voraus. Adrien Van Beveren, der bei der Rennunterbrechung am Donnerstag um 16 Uhr virtuell 1:21 min vor seinem Honda-Teamkollegen Ricky Brabec lag, konnte seinen Vorsprung bis ins Ziel auf 4:13 min gegenüber Toby Price ausbauen, der Franzose feierte seinen vierten Etappensieg bei der Dakar. KTM-Pilot Price aus dem Red-Bull-Team kommt immer besser in Fahrt und konnte Brabec (+5:02 min) den zweiten Platz in der Tageswertung abnehmen.

In der Gesamtwertung hat sich die Spitze verdichtet: Der Amerikaner Brabec hat die Führung übernommen und liegt jetzt 51 sec vor Hero-Pilot Ross Branch aus Botswana. Die Honda-Fahrer Nacho Cornejo (+8:14 min) und Van Beveren (+9:21 min) haben als Dritter und Vierter noch Siegchancen, während Price als Bester aus der Pierer-Gruppe als Fünfter bereits 27 min hinten liegt.

Der Österreicher Tobias Ebster aus dem Team Kini KTM verlor als Privatier 1:10,36 min und beendete die Etappe als 20.



Das Ergebnis ist vorläufig, durch Zeitstrafen oder Gutschriften kann es noch zu Veränderungen kommen.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 6 (11./12.1.):

1. Adrien Van Beveren (F), Honda, 7:57,29 Stunden

2. Toby Price (AUS), KTM, +4:13 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +5:02

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +6:55

5. Ross Branch (BW), Hero, +9:40

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +10:39

7. Jose Cornejo (CHL), Honda, +15:49

8. Kevin Benavides (RA), KTM, +16:05

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +21:19

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +26:24

Ferner:

20. Tobias Ebster (A), KTM, +1:10,36 h

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 6 (11./12.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Jose Cornejo (CHL), Honda, +8:14 min

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h