Vorschau Dakar-Etappe 9: Am Rande des Abgrunds

Eine weitere harte und anspruchsvolle Etappe erwartet die Dakar-Helden am kommenden Tag. Erneut wird die Streckenführung in Saudi-Arabien den Teilnehmern alles abverlangen und die Spreu vom Weizen trennen.

Am Dienstag kommen die Teilnehmer nach einem großen Ritt über die Arabische Halbinsel zurück zum Ort des Starts. Nach mehr als 5.700 Kilometern im Sattel erreichen die Fahrer am Ende der neunten Etappe den Ort al-'Ula, wo vor mehr als einer Woche das große Rallye-Abenteuer begonnen hatte.

Wenn überhaupt, werden nur wenige der Spitzenreiter Zeit haben, die grandiose Aussicht auf dieser Etappe zu genießen, die sie mental an den Rand des Abgrunds bringen wird, so verspricht es jedenfalls der Veranstalter. Der Start der Wertungsprüfung erweckt den Eindruck einer schnellen Etappe, doch davon werden die Teilnehmer bald eines Besseren belehrt. Hier sind die Spuren eher spürbar als sichtbar, was die Navigation noch schwieriger macht. Selbstvertrauen ist ebenso wichtig wie die Fähigkeit, beim Rennen auf den felsigen Hochebenen das richtige Tempo zu finden.

Der Dakar-Tross hat am Dienstag insgesamt 639 Kilometer zu absolvieren, davon 417 in Wertung. Doch, nur weil in dieser Region der Startschuss für die 46. Ausgabe der Dakar-Rallye fiel, ist es nicht gleichzeitig das Ende der Reise. Nach der neunten Prüfung folgen noch drei weitere harte Herausforderungen bis zur Zielankunft am Freitag.

Kevin Benavides (KTM) muss am Dienstag die Etappe eröffnen, gleich hinter ihm startet Bruder Luciano auf seiner Husqvarna. Es folgen Adrien Van Beveren, Nacho Cornejo (beide Honda) und Red Bull KTM-Fahrer Toby Price. Erst auf den Plätzen 7 und 8 folgen die beiden Dakar-Leader Ricky Brabec (Honda) und Ross Branch (Hero), die damit den Spuren der Vorderleute folgen können und sich damit ein weiteres starkes Ergebnis sichern können.