Hero weiter Siegkandidat: Ross Branch kampfstark 14.01.2024 - 16:47 Von Tim Althof

© A.S.O./J.Lindini Ross Branch (rechts) mit Bradley Cox

Die Rallye Dakar 2024 startete am Sonntag in die zweite Woche. Während Honda den Tagessieg holte, verringerte sich der Rückstand von Hero-Fahrer Ross Branch in der Gesamtwertung auf eine Sekunde.