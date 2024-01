Kevin Benavides (KTM): «Werde den Kampf fortsetzen»

Toby Price in Saudi-Arabien

Ein solider Tag brachte Kevin Benavides am Sonntag bei der Rallye Dakar 2024 auf das Tagespodium. Dennoch wird die Chance auf einen Gesamtsieg in diesem Jahr immer geringer.

Kevin Benavides beendete den Sonntag bei der Dakar auf Platz 2, doch eine drei-Minuten-Strafe führte dazu, dass sein Bruder Luciano Benavides (Husqvarna) einen Platz nach vorne rutschte und der KTM-Fahrer somit Rang 3 belegt. In der Gesamtwertung kam der Dakar-Sieger des Vorjahres an Red Bull-KTM-Teamkollege Toby Price vorbei auf Platz 5.

«Es war eine wirklich lange und harte Etappe», schnaufte Benavides nach der Zielankunft. «Inklusive der Verbindung haben wir mehr als 870 Kilometer zurückgelegt, nachdem wir um 3 Uhr bereits aufgestanden sind. Ich habe mich auf dieser Wertungsprüfung sehr auf das Roadbook und meine Navigation konzentriert.»

Benavides: «Obwohl es verschiedene Untergründe an diesem Tag zu absolvieren gab, konnte ich einen guten Rhythmus an den Tag legen und dies auch über die ganze Etappe durchziehen. Die Strafe ist unglücklich, aber ich bin glücklich mit meiner Fahrweise und werde am Montag den Kampf fortsetzen.»

Toby Price erreichte am Sonntag Position 8 in der Tageswertung und profitierte auch von einigen Bonusminuten, die er für die Führungsarbeit gutgeschrieben bekam. Insgesamt liegt Price mit 31 Minuten Rückstand auf Ricky Brabec (Honda) auf Rang 6. «Die längste Etappe dieses Jahr war sehr hart», so der Australier. «Ich bin gut gefahren, aber es war nicht einfach als Vordermann Zeit gutzumachen, weil die Navigation sehr schwer war.»

«Die Jungs hinter uns haben viel Zeit auf uns gutmachen können und das hat uns in den Ergebnissen zurückgeworfen. Ich fühle mich gut und das Bike ist stark, leider sind wir einfach momentan nicht in der richtigen Position», erklärte Price am Abend. «In den verbleibenden fünf Tagen werde ich alles geben und versuchen, Zeit auf die Jungs vor uns gutzumachen.»

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 7 (14.1.):

1. Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12 min

3. Kevin Benavides, KTM, + 3:32

4. Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10. Martin Michek, KTM, + 16:23



Ferner:

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:15:21 h

Gesamtstand nach Etappe 7 (14.1.):

1. Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 sec

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4. Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 24:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10. Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Ferner:

19. Tobias Ebster, KTM, + 4:39:17 h