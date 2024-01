Eine Sekunde: Honda verteidigt Führung am Sonntag

Honda gewinnt am Sonntag die siebte Etappe der Rallye Dakar 2024, in der Gesamtwertung schrumpft der Vorsprung von Ricky Brabec auf Hero-Star Ross Branch jedoch auf eine einzige Sekunde.

Am Sonntag gab es für die Teilnehmer der Dakar-Rallye keine Zeit für eine Pause. Nach dem Ruhetag in Riad mussten die Piloten am Sonntag die längste Etappe der diesjährigen Ausgabe der härtesten Rallye der Welt absolvieren. Während Adrien Van Beveren die siebte Etappe eröffnen musste und dabei viel Zeit verlor, gelang es seinem Honda-Teamkollege Nacho Cornejo seinen dritten Tagessieg in diesem Jahr zu feiern.

Der Chilene setzte sich mit einem Vorsprung von 32 Sekunden gegenüber Red Bull KTM-Werkspilot Kevin Benavides durch und fuhr etwas mehr als drei Minuten schneller als Husqvarna-Star Luciano Benavides, der sich Rang 3 sicherte. Hero-Werksfahrer Ross Branch kam mit 6:36 Minuten auf Position 4 ins Ziel in Al Duwadimi.

Van Beveren, Toby Price (KTM) und Honda-Star Ricky Brabec fanden sich im Laufe des Tages als Trio an der Spitze des Fahrerfeld wieder, weshalb sie auch einige Bonusminuten auf ihr Konto gutgeschrieben bekamen. Der US-Amerikaner verteidigte mit fast vier Bonusminuten seine Dakar-Gesamtführung mit einem minimalistischen Vorsprung von einer Sekunde.

Brabec liegt somit fünf Etappen vor der Zielankunft am Freitag knapp vor Branch. Cornejo ging insgesamt wieder an Van Beveren vorbei und belegt nach Sonntag den dritten Rang (+6:48 Minuten), der Franzose liegt auf Platz 4 mit einem Rückstand von mehr als 14 Minuten.

Die vier verbliebenen Werksfahrer der Pierer Mobility AG folgen auf den Rängen 5 bis 8. Kevin Benavides ist Fünfter vor Toby Price (KTM), GASGAS-Pilot Daniel Sanders und Luciano Benavides. Stefan Svitko und Martin Michek belegen als KTM-Privatiers die Ränge 9 und 10 in der Dakar-Gesamtwertung.

Tobias Ebster pilotierte seine KTM mit einer Stunde Rückstand auf Platz 26. In der Gesamtwertung belegt der Tiroler damit Position 19.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 7 (14.1.):

1. Jose Cornejo, Honda, 5:18:33 h

2. Kevin Benavides, KTM, + 0:32 min

3. Luciano Benavides, Husqvarna, + 3:12

4. Ross Branch, Hero, + 6:36

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:26

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 9:17

7. Stefan Svitko, KTM, + 10:17

8. Toby Price, KTM, + 11:26

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:44

10. Martin Michek, KTM, + 16:32



Ferner:

26. Tobias Ebster, KTM, + 1:00:21 h

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 7 (14.1.):

1. Ricky Brabec, Honda, 32:37:20 h

2. Ross Branch, Hero, + 0:01 sec

3. Jose Cornejo, Honda, + 6:48

4. Adrien Van Beveren, Honda, + 14:39

5. Kevin Benavides, KTM, + 21:39

6. Toby Price, KTM, + 31:00

7. Daniel Sanders, GASGAS, + 37:41

8. Luciano Benavides, Husqvarna, + 43:12

9. Stefan Svitko, KTM, + 1:10:33 h

10. Martin Michek, KTM, + 1:43:21



Ferner:

19. Tobias Ebster, KTM, + 4:24:17 h