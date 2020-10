Sébastien Loeb bei der Rallye Dakar 2021 mit Prodrive

Kaum ist Ausstieg des neunfachen Rekordchampions Sébastien Loeb bei Hyundai Motorsport in der Rallye-Weltmeisterschaft bestätigt, wird die Verpflichtung beim Bahrain Raid Xtreme-Team mit Prodrive bei der Dakar gemeldet.

Loeb wird seinem fünften Dakar-Start 2021 neben Nani Roma den zweiten Prodrive BRX steuern. Seine erste Rallye in Saudi-Arabien, nachdem er die diesjährige Premiere im Nahen Osten verpasst hatte.

Loeb, 2017 Zweiter und 2019 Dritter bei der Rallye Dakar, sagte: «BRX hat große Ambitionen für die Rallye Dakar 2021 und ich freue mich darauf, Teil in dem Team zu sein. In jedem Bereich des Teams gibt es eine immense Menge an Erfahrung. Das Beste auf dem Gebiet mit Prodrive, einer Erfolgsbilanz von David Richards und Bahrains reicher Motorsportgeschichte. Diese Kombination ist kaum zu übertreffen, und ich bin zuversichtlich, dass wir bei der Dakar im nächsten Jahr als starke Konkurrenten in die Dünen gehen werden.»

Richards wiederholte diese Begeisterung und fügte hinzu: «Im Namen von BRX freue ich mich sehr, Sébastien im Team begrüßen zu dürfen. Er bringt eine Fülle von Rallye-Erfahrungen mit und ist unserer Meinung nach einer der stärksten Fahrer auf dem Gebiet. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Testmonaten eng zusammenzuarbeiten, um auf das Rennen im nächsten Jahr hinzuarbeiten.»

Der 400 PS starke Wüsten-Buggy mit Allradantrieb von Bahrain Raid Xtreme für das Event im Januar wird in den kommenden Wochen vorgestellt.