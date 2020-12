Dakar 2021: Race of Champions in Saudi-Arabien

Bei der zweiten Auflage der Rallye Dakar in Saudi-Arabien stehen die Zeichen auf Sieg der bisherigen etablierten und routinierten Sieger, noch kein Generationswechsel in Sicht.

Den Sieg der zweiten saudi-arabischen Auflage der Rallye Dakar vom 2. bis 15. Januar 2021 um das Drehkreuz Jeddah dürften nach Stand der Dinge wieder die «alten Hasen» unter sich ausmachen. Auch 2021 zieht das Wüsten-Spektakel die weltbesten und bekannten Offroad-Racer über insgesamt 7.646 km unter den Flügeln von Red Bull in seinen Bann.

Der Prolog findet am 2. Januar statt und startet am darauffolgenden Tag zum zweiten Mal in Saudi-Arabien, nachdem die Rallye Dakar für die Ausgabe 2020 aus Südamerika gewechselt ist.

Hier ist in Kürze alles, was man wissen muss:

Carlos Sainz führt die Auto-Klasse als amtierender Titelverteidiger an und wird erneut einen Mini JCW Buggy des deutschen Teams von X-raid mit dem Ziel steuern, seinen vierten Sieg bei der härtesten Rallye der Welt einzufahren. Dies könnte aber sein Teamkollege, der 13-fache Rekordsieger Stéphane Peterhansel nur zu gerne verhindern.

Die Herausforderer sitzen wir schon in diesem Jahr im Toyota Hilux. Das Toyota Hilux-Trio aus Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers und Kuba Przygonski will Sainz und Peterhansel um den Gesamtsieg herausfordern. Sowohl Al-Attiyah als auch de Villiers sind ehemalige Sieger in der Wüste.

Und dann gibt es noch den starken Außenseiter Sébastien Loeb, der zum fünften Mal an der Dakar teilnimmt. Der neunmalige Rallye-Rekordchampion hofft seinen Podiumsplatz von 2019 verbessern zu können. Er startet aber diesmal nicht wie in den Jahren zuvor in einem Peugeot, sondern in dem Dakar-Neuling BRX T1 von Prodrive mit einem 3,5-Liter-Turbomotor.

Der fünfmalige Sieger der Motorradklasse, Cyril Despres, ist wieder auf vier Rädern, diesmal jedoch gemeinsam mit dem Entdecker Mike Horn im Peugeot 3008 DKR. Es ist Teil ihrer Vorbereitung, mit einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug bei der Dakar 2023 einzusteigen.