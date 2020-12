Prodrive präsentiert den BRX T1 für die Rallye Dakar

Prodrive hat den BRX T1 enthüllt, mit dem die britische Tuningschmiede erstmals im nächsten Monat bei der Rallye Dakar mit Sébastien Loeb und Nani Roma an den Start geht.

Der Prodrive BRX T1, was für die Kooperation mit Bahrain Raid Xtreme steht, präsentiert sich ganz in rot und trägt die am Heck sichtbare Bezeichnung «Hunter», auf Deutsch «Jäger», um damit anzudeuten, dass der Dakar-Debütant die etablierten Teams von X-raid und Toyota jagen will.

Er markiert das Debüt des Prodrive-Teams bei Rallye-Raids. Mit einer einzigartigen und beispiellosen Aerodynamik in einer solchen Rallye wird der allradgetriebene BRX T1 einen 3,5-Liter-V6-Motor unter der Haube haben, der eine Leistung von rund 400 PS entwickelt.

In den sozialen Medien präsentierte Prodrive seinen «Hunter» wie folgt: «Der BRX Hunter wurde von unserem Team in Banbury für die Bewältigung des härtesten Kurses der Welt in unseren Räumlichkeiten entworfen. Dies ist das erste Mal, dass wir an der Dakar teilnehmen, einen Plan, den wir seit langer Zeit haben. Wie man unschwer erkennen kann, unterscheiden sich die Autos stark von einer WRC oder einer WRX - sie müssen in 14 Tagen fast 8.000 km über viel Gelände zurücklegen, von Sanddünen bis zu unebenen Strecken, die mitunter ein World Rally Car zerstören könnten.»