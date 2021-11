Extreme E-Spitzenreiterin Molly Taylor bei Dakar

Molly Taylor führt in der extreme e

Molly Taylor wird die erste australische Fahrerin sein, die im Januar die Rallye Dakar bestreitet, nachdem sie sich mit dem South Racing Can-Am Werksteam zusammengetan hat.

Taylor, die derzeit mit ihrem RXR-Teamkollegen Johan Kristoffersson die Extreme E-Wertung vor der letzten Runde in Großbritannien im nächsten Monat anführt, machte Anfang dieses Jahres ihren ersten Rallye-Raid-Start auf der Baja Aragón und belegte mit dem erfahrenen deutschen Beifahrer Dennis Zenz den fünften Platz. Im letzten Monat nahm sie dann an der Abu Dhabi Desert Challenge teil und brachte ihren South Racing Can-Am auf den neunten Platz in der Klasse.

Taylor, die von Dale Moscatt navigiert wird, sagte, dass die Rallye Dakar schon immer auf ihrer Liste stand. «Ich freue mich sehr darauf, weil für mich ein Traum wahr wird und eines dieser Dinge ist, die ich schon immer mein ganzes Leben lang tun wollte», sagte Taylor gegenüber Motorsport Australia. «Vor ein paar Jahren hätte ich nie wirklich daran gedacht, Offroad-Rennen zu fahren, und genau wie der Rest meiner Karriere ist dies ein Weg, der über verschiedene Möglichkeiten führte, die zu anderen Möglichkeiten führten.»

Als Teil der ersten Saison von Extreme E sagte Taylor, dass ihre Erfahrung in der vollelektrischen Offroad-Serie es ihr ermöglicht hat, Rallye-Raids als Erweiterung ihrer Rennaktivitäten, die hauptsächlich im Etappen-Rallyesport liegen, zu erweitern.

«Ich denke, Extreme E war der Katalysator für meine Offroad-Karriere und meinen Platz bei Dakar, denn seit ich damit angefangen habe, wollte ich mehr tun und dann bot sich mit Scott Abraham [Teamchef von South Racing] und South eine Gelegenheit Rennen.»

South Racing ist eines der größten Teams in der SSV/T4-Klasse und gewann in diesem Jahr mit Francisco ‚Chaleco‘ López Cortado und Juan Pablo Latrach diese Kategorie bei der Rallye Dakar. Das Team setzte auch fünf Crews in der Fahrzeugkategorie ein, wobei Sebastian Halpern und Eduardo Pulenta den neunten Gesamtrang belegten und die WRC2-Fahrer Marco Bulacia und Eugenio Arrieta den 14. Platz erreichten.

Mit zwei Rallye-Raid-Ausflügen im Jahr 2021 hofft Taylor, dass sich ihre Erfahrung bei der jüngsten Abu Dhabi Desert Challenge für die Dakar selbst auszahlen wird. «Ich hatte eine unglaubliche Erfahrung in Abu Dhabi», fügte sie hinzu. „«Solche Dünen habe ich noch nie gesehen und es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war ein ähnlicher Kurs wie bei Dakar, was hilfreich war. Natürlich weiß ich, dass Dakar nicht nur Sonnenschein und Regenbogen sein wird, aber ich freue mich wirklich darauf und bin mir sicher, dass es eine tolle Erfahrung werden wird.»