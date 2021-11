Dakar 2022: Toyota präsentiert den neuen Hilux T1+

Der brandneue Dakar-Herausforderer von Toyota Gazoo Racing, der GR DKR Hilux T1+, wurde für die Dakar 2022 bestätigt, Nasser Al-Attiyah peilt seinen vierten Sieg beim Marathon-Klassiker in Saudi-Arabien an.

Das völlig neue Design hat nun die Prototypenphase verlassen, wird aber in den Wochen vor der Rallye Dakar (02. – 14. Januar 2022) weiter entwickelt und verfeinert. Als Ergebnis des Strebens nach immer besseren Autos während der Dakar-Erfahrung stellt das neue Auto den größten Technologiesprung für das Toyota Dakar-Programm seit seiner Einführung im Jahr 2011 dar

Angetrieben von einem Biturbo-V6-Motor mit 3,5 Litern Hubraum, der aus dem neuen Toyota Land Cruiser 300 GR Sport stammt, bietet der neue GR DKR Hilux T1+ ein höheres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich als sein Vorgänger sowie ein Plus beim Motorgewicht , wobei das Gesamtgewicht des Autos laut Reglement auf 2.000 kg erhöht wurde. Die Leistung des neuen Motors richtet sich nach dem FIA-Reglement und bietet damit 298 kW Leistung und rund 660 Nm Drehmoment, was weit innerhalb der Leistungsfähigkeit des Serienmotors liegt.

Die Fahrzeugdaten

Dank der überaus leistungsfähigen Serienversion des Land Cruiser 300 V6-Twin-Turbo-Motors konnte das Team mit dem Motor in Serienform arbeiten. Es kommen die serienmäßigen Toyota Turbo zum Einsatz, sowie ein serienmäßiger Ladeluftkühler. Die Ausrichtung des Ladeluftkühlers musste für das Rallyefahrzeug angepasst werden. Das Auto verfügt auch über ein Federungssystem, das den Federweg von 280 mm auf 350 mm erhöht hat, sodass der Fahrer die neuen Reifen, die von 32 Zoll auf 37 Zoll vergrößert wurden, optimal nutzen kann. Auch die Reifenbreite hat sich von 245 mm auf 320 mm erhöht. Aluminiumräder werden die größeren Reifen des neuen Autos unterstreichen. Diese Räder waren ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des T1+ und das Team hat sich entschieden, die Räder in ihrem natürlichen Aluminium-Finish zu belassen, da dies einen Vorteil in Bezug auf die Wärmeabstrahlung bietet.

Unter der Haut hat der Hilux das seit der Dakar 2016 verwendete Mittelmotor-Layout sowie das Kern-Cockpit-Layout beibehalten. Aufgrund einer Änderung des Reglements für die Kategorie T1+ trägt das Auto jetzt nur noch zwei Ersatzreifen anstelle der drei, die in der Vergangenheit verwendet wurden.

Das neue Auto verfügt über das neueste Design, das mit dem in der WEC und WRC verwendet wird. Damit gehört der neue Toyota GR DKR Hilux, der auch in der FIA World Rally-Raid Championship 2022 an den Start geht, ganz klar zur WM-Rennwagenlinie von Toyota Gazoo Racing. Der GR-Schriftzug wurde mittlerweile von allen drei WM-Teams übernommen, obwohl der Dakar Hilux schon seit vielen Jahren Teil der Gazoo Racing Familie ist. Dieser Schriftzug dient auch dazu, die Verbindung zwischen den Rennwagen von Toyota und den aufregenden Straßenfahrzeugen mit denselben Buchstaben zu verstärken.

Die Teams

Für die Dakar 2022 wird das Team vier der brandneuen GR DKR T1+-Versionen des Hilux einsetzen, wobei Nasser Al-Attiyah aus Katar und der französische Co-Pilot Mathieu Baumel die Offensive für Toyota Gazoo Racing anführen. Die Sieger der Rallye Dakar 2019 werden erneut Giniel de Villiers (Sieger der Dakar 2009) als Teamkollegen haben, und der Südafrikaner wird für die Ausgabe 2022 mit Co-Pilot Dennis Murphy zusammenarbeiten.

Die Südafrikaner Henk Lategan und Brett Cummings werden zur Rallye Dakar zurückkehren, um ihr Tempo über die gesamte Renndistanz zu zeigen, nachdem sie während der fünften Etappe der Rallye 2021 ausgeschieden waren. Das letzte Auto des Aufgebots wird von Shameer Variawa und Co-Pilot Danie Stassen gefahren, beide aus Südafrika.

Glyn Hall, Teamchef: «Unser brandneuer Toyota GR DKR Hilux T1+ hat sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt und wir sind zuversichtlich, dass er nun bereit ist, die Rallye Dakar zu bestreiten. Daher haben wir ihn offiziell aus dem Prototypen-Programm genommen und werden das Auto nun bis zum Rallye im Januar weiter verfeinern. Der neue Motor des Land Cruiser hat sich von Anfang an als zuverlässig erwiesen, und die Arbeit mit ihm in Serienform bedeutet, dass wir den Motor nicht belasten müssen, um maximale Leistung zu erzielen.»

Nasser Al-Attiyah: «Ich bin weiterhin beeindruckt von dem neuen Auto und besonders beeindruckt von dem schwierigen Terrain, das wir mit den neuen, größeren Reifen bewältigen können. Der Motor liefert hervorragende Leistung und Drehmoment und wir freuen uns darauf, das Auto am kommenden Wochenende unter Rennbedingungen zu testen.»