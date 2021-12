Dakar 2022: Toyota und Al-Attiyah auf Sieg gepolt

Toyota startet mit vier brandneuen GR DKR Hilux T1+ bei der Rallye Dakar 2022, Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel, 2021 Gewinner des FIA-Weltcups für die Cross-Country-Rallyes, sind die Favoriten auf den Dakar-Sieg.

Eines der härtesten Autorennen der Welt startet am 1. Januar als erster Lauf zur neuen FIA World Rally-Raid Meisterschaft (W2RC). Toyota Gazoo Racing wird für die Rallye Dakar 2022 ein Vier-Auto-Team einsetzen. Dieses Team wird erneut von den Gewinnern der Rallye Dakar 2019, Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel, angeführt, wobei Giniel de Villiers und Co-Pilot Dennis Murphy den Angriff unterstützen. 2021 nahm Henk Lategan als Rookie an der Rallye Dakar teil, aber der dreifache südafrikanische Cross-Country-Champion und sein Beifahrer Brett Cummings werden versuchen, ihre Leistung bei der letzten Rallye Dakar zu verbessern. Sie fielen auf der fünften Etappe nach einer starken Eröffnung aus. Schließlich vervollständigen Shameer Variawa und der neue Co-Pilot Danie Stassen das Aufgebot von Toyota Gazoo Racing bei der Dakar 2022.

Nasser Al-Attiyah und Co-Pilot Mathieu Baumel haben zuletzt die Rallye Ha’il gewonnen, die ihnen auch den FIA-Weltcup für Cross-Country-Rallyes 2021 sicherte. Sie sind damit die klaren Favoriten auf den Sieg der bevorstehenden Rallye Dakar, die in Saudi-Arabien vom 1. Januar 2022 bis 14. Januar 2022 stattfindet. Sie besiegelten den Weltcup-Sieg, nachdem sie vier der diesjährigen sechs Veranstaltungen gewonnen hatten, darunter die Andalusien-Rallye, die Rallye Marokko, die Abu Dhabi Desert Challenge und die Ha’il International Rally. Das Paar entschied sich aufgrund vorheriger Verpflichtungen, zwei Runden auszusetzen und gewann effektiv jede Runde, an der es teilnahm.

Der neue Toyota GR DKR Hilux T1+

Während der Weltcup mit der bisherigen Spezifikation Toyota Hilux gewonnen wurde, wird das Team bei der Rallye Dakar den brandneuen Toyota GR DKR Hilux T1+ einsetzen, der den ersten internationalen Einsatz des Autos mit dem Team darstellt. Das neue Auto verfügt über den Twin-Turbo-V6-Benzinmotor des neuen Toyota Land Cruiser, zusammen mit größeren Rädern, einem neuen Single-Shock-Federungssystem mit mehr Federweg und einem kühnen neuen Look.

Das neue Auto wurde gründlich getestet, wobei die letzte Session in der Kalahari-Wüste das Setup des Teams für die Rallye Dakar 2022 bestätigt hat. Das Auto wurde mit einem neuen Dämpfersetup ausgestattet, und umfangreiche Tests auf dem privaten Gelände des Teams haben erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung des neuen Autos gezeigt. Sowohl Al-Attiyah als auch Giniel de Villiers haben das Auto in den letzten Wochen vor dem Rallye optimiert und das Team ist zuversichtlich, dass das aktuelle Setup eine hervorragende Balance zwischen Handling und absoluter Geschwindigkeit bietet.

Die Rallye Dakar 2022 ist nicht nur eines der härtesten Autorennen der Welt, sondern auch der erste Lauf der neuen FIA World Rally-Raid Meisterschaft (W2RC). Al-Attiyah und Baumel werden den neuen GR DKR Hilux T1+ in der Meisterschaft im nächsten Jahr einsetzen, und als solche spielt die Rallye Dakar eine zentrale Rolle im Bestreben von Toyota Gazoo Racing, sich die ersten W2RC-Hersteller-, Fahrer- und Beifahrertitel zu sichern.

Die Rallye Dakar startet am 1. Januar, mit einer Überführungsetappe von der Stadt Jeddah nach Ha’il. Der Abschnitt umfasst 815 km, gefolgt von einer kurzen Prüfung von 19 km, auf der die Startreihenfolge für die 1. Etappe festgelegt wird.

Die Route verläuft dann im Uhrzeigersinn über Städte wie Al Artawiyah und Al Qaisumah, bevor sie die Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad, erreicht. Hier bleibt das Biwak mehrere Tage stehen, bis zum Ruhetag am 8. Januar. Von Riad wird das Rennen nach Al Dawadimi, Wadi Ad Dawasir und Bisha fortgesetzt, bevor es am 14. Januar in Jeddah endet.

Glyn Hall, Teamchef: «Das Team ist bestens auf die bevorstehende Dakar vorbereitet und wir freuen uns, unseren neuen Hilux T1+ gegen die Konkurrenz zu testen. Wir sind zuversichtlich, dass uns das neue Auto auf ein ganz neues Niveau gehoben hat, aber man weiß nie, wie gut man ist, bis die Flagge für den Start des Rennens fällt. Wir können es kaum erwarten, in Ha’il loszulegen.»

Nasser Al-Attiyah: «Wir sind sehr stolz darauf, den Weltcup 2021 gewonnen zu haben, ein dritter Sieg für Toyota Gazoo Racing. Das Auto, das uns 2021 alle Siege beschert hat, war extrem zuverlässig und sehr schnell, aber das neue Auto ist definitiv besser. Wir sind bei der Rallye Dakar von Anfang an bereit, anzugreifen, denn wir streben die oberste Stufe des Podiums an.»

Giniel de Villiers: «Wir wurden bei den letzten Dakar-Rallyes von vielen Reifenpannen geplagt, aber wir hoffen, dass die neue T1+-Spezifikation uns während der gesamten Veranstaltung die Möglichkeit gibt, anzugreifen. Das neue Auto und der neue Motor sind eine starke Kombination, und wir sind zuversichtlich, dass wir den Kampf gegen die Konkurrenz antreten können.»