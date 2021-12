Dakar: Akeel und AlObaidan, Frauen aus Saudi-Arabien

Dania Akeel und Mashael AlObaidan schreiben Geschichte: Als erste Fahrerinnen aus Saudi-Arabien starten sie bei der Rallye Dakar im Januar 2022.

Dania Akeel und Mashael AlObaidan werden sich einer der schwierigsten Herausforderungen beim härtesten Rallye-Event in der Welt stellen, sie 9.000 km durch Wüsten und Berge in ihrem Heimatland bewältigen müssen.

Wenn am 1. Januar 2022 die 44. Auflage der Rallye Dakar beginnt, wird es ein bedeutsame Gelegenheit, zwei Fahrerinnen mit saudischen Wettbewerbslizenzen in der Startaufstellung zu sehen. Das markiert einen bedeutenden Meilenstein sowohl für den Motorsport in der Region als auch für das sich wandelnde Gesicht Saudi-Arabiens, der absoluten Monarchie.

Akeel und AlObaidan werden die berühmte Marathon-Rallye in der T3-Kategorie in Angriff nehmen, beide fahren von South Racing vorbereitete Can-Am Mavericks. Sie werden die 135km/h schnellen Buggys in Entfernungen von bis zu 600 km pro Tag unter extremen Bedingungen bei der schwersten Rallye der Welt über zwölf Tage steuern. Als erste Fahrerinnen erhielten die saudischen Automobile Wettbewerbslizenzen Automobile & Motorcycle Federation (SAMF). Sie verstehen die Bedeutung ihrer Leistung und sind stolz darauf, ihre Nation in einem Sport zu vertreten, für den sie eine Leidenschaft haben.

«Bei diesem berühmten Event in Saudi-Arabien zu fahren, ist ein wahr gewordener Traum», sagt AlObaidan. «Ich tue, was ich liebe, und ich erhalte so viel Unterstützung von Leuten, die sagen, was ich tue, inspiriert viele Leute.»

Im vergangenen März gewann AlObaidan eine Runde des FIA-Weltcups für Cross Country Bajas in Al Sharqiyah in der östlichen Provinz Saudi-Arabiens. Sie bestritt auch die Baja España Aragón im August und belegte den siebten Gruppenrang in einem internationalen Feld. Diese Ergebnisse beweisen, dass der 33-Jährige die Qualifikationen hat, um zu sein bei der bevorstehenden Dakar konkurrenzfähig zu sein.

Akeel erhielt als erste Frau ihres Landes eine Wettbewerbslizenz von der Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF), als sie auf dem Motorrad an einem Rennen auf dem Dubai Autodrome und dem Bahrain International Circuit im Jahr 2019 teilnahm. In Anerkennung ihrer historischen Leistung wurde Akeel kürzlich als eine der Top 50 ausgezeichnet einflussreichsten Frauen in Saudi-Arabien vom Arabian Business Magazine gewählt.

«Jeder Mensch kann Einfluss auf seine unmittelbare Generation haben und ob ich der erste weibliche Wettbewerbslizenzinhaberin oder die 1.000ste, es geht nicht so sehr darum, wer diese Person ist, wichtiger ist die Tatsache, dass im Leben Dinge passieren, die noch nie zuvor passiert sind. Das Wissen dass sich die Dinge für immer ändern werden», sagt Akeel.