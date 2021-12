Sieben Dinge, die Appetit auf die Rallye Dakar machen

Mit mehr als 1.000 Menschen, die antreten, um fast 7.500 km durch die saudi-arabische Wüste zu fahren, verspricht die Rallye Dakar 2022 ein weiteres episches Rallye-Raid-Abenteuer über die Sanddünen.

Eine Vielzahl etablierter Weltstars und talentierter junger Rennfahrer wollen Anfang Januar beeindrucken. Das Feld wird sein Bestes geben, um alle 13 Etappen von Jeddah nach H’ail und Riad und dann wieder zurück mit einer Reihe faszinierender Geschichten zu absolvieren, die sich in den jeweiligen Fahrzeugkategorien abspielen.

Hier sind sieben Dinge, auf die man vor dem Start am 1. Januar achten sollte:

1. Alle Änderungen in der Klasse T1+

In diesem Jahr dürfen Autos mit Allradantrieb auf breitere Reifen, ein breiteres Chassis und mehr Federweg aufrüsten, wobei Autos mit Zweiradantrieb (Buggys) die Möglichkeit behalten, ihre Reifen aus dem Cockpit zu entlüften/aufzupumpen, um die Effizienz und den Kraftstoffverbrauch zu maximieren. Beide Top-Teams fahren mit neuen Autos – und lassen das Potenzial für große Veränderungen in der Bestenliste. Mini hat die letzten beiden Dakars gewonnen, aber Toyotas Nasser Al-Attiyah erlitt in diesen beiden Rennen mehr als 80 Reifenpannen. Könnte es den Unterschied ausmachen und ihm helfen, seinen vierten Dakar-Sieg einzufahren?

2. Neuer Audi RS Q e-tron

Der nicht ganz elektrische Audi RS Q e-tron ist ein 671 PS starker Hybrid mit nicht ganz elektrischem Hybridantrieb, der vollelektrische Autos auf das höchste Niveau des Cross-Country-Rallyesports bringt, wobei die Begeisterung für seine Leistungsfähigkeit immer größer wird. Egal, was auf dem Sand passiert, es wird die Dakar-Fans weltweit mit Sicherheit elektrisieren – insbesondere mit zwei hochkarätigen Fahrern wie Stéphane Peterhansel und Carlos Sainz, die bei seiner zweiten Dakar vom Tausendsassa Mattias Ekström unterstützt werden.

3. Sanz schaltet hoch



Eine der charismatischsten Darstellerinnen im Rallye-Raid wird von zwei auf vier Räder umsteigen. Die Spanierin Laia Sanz versucht, jede Etappe wieder zu beenden, wie sie es in den letzten 11 Jahren getan hat - ein erstaunlicher Dakar-Rekord. Die 36-Jährige braucht vielleicht Zeit, um sich anzupassen, aber ihre Navigationsfähigkeiten und ihre Ausdauer sind bereits mit den besten Fahrern auf dem neuesten Stand, also aufgepasst.

4. Junges Talent glänzt

Das Red Bull Off-Road Junior Team hat mit dem jungen Duo Seth Quintero und Mitch Guthrie Jr. große Fortschritte gemacht, die beide über die Dünen von Dakar glänzen. Der Kalifornier Quintero wurde der jüngste Dakar-Etappensieger aller Zeiten nach seinen sechs Etappensiegen 2021, während Guthrie Jr. UTV-Etappensiege im Jahr 2020 holte. Man sollte bei den Motorrädern den jungen Amerikaner Mason Klein achten, der sich als guter Navigator und konstant schneller Finisher erwiesen hat, sowie nach seinem Teamkollegen Bradley Cox, dessen Vater die Dakar-Legende Alfie Cox ist.

5. Navigations-Standtaste

Die Risiken werden jedes Jahr größer, da der Talentpool mit den Organisatoren immer größer wird, um Höchstgeschwindigkeiten einzudämmen, indem sie die Roadbooks eng und streng halten, was bedeutet, dass die Navigation entscheidend ist. Da diese digital geliefert werden, gibt es keine Chance zum Lernen und zur Vorbereitung – es ist ein schnelles Reflex-Rennen in Echtzeit.

6. Kampf bei den Bikern ist eröffnet

Bei den letzten fünf Dakars gab es fünf verschiedene Motorrad-Gewinner, von denen alle fünf im Jahr 2022 antreten werden, zusammen mit aufregenden neuen Fahrern wie Daniel Sanders Walkner und der zweimalige australische Sieger Toby Price wollen sich einen weiteren Titelgewinn sichern.

7. Magische Mysterientour

Wir wissen sicher, dass das Rennen am Neujahrstag beginnt und es jede Menge Sand für die riesige Fahrzeugparade zu erobern gibt, aber danach bleibt es vorerst ein Rätsel. Es verspricht eine faszinierende Reise ins Unbekannte zu werden und wird auf jeden Fall episch.