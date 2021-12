Dakar: Spektakuläres Abenteuer mit großen Namen

Mehr als 8000 Kilometer und Sand, soweit das Auge reicht, verlangen den Fahrern alles ab. Die Rallye Dakar 2022 wartet vom 2. bis 14. Januar 2022 mit vielen bekannten Gesichtern auf.

Eine spektakuläre Strecke, neue Technologien, viele bekannte Fahrer sowie der für die Rallye gewisse Touch Abenteuerlust: Die Rallye Dakar 2022 wird heiß! Unzählige Dünen auf fast jeder Etappe und eine Strecke, die zu 70 Prozent neu ist, sorgen für eine erneute Steigerung des Schwierigkeitsgrads und werden selbst die erfahrensten Teilnehmer an ihre Grenzen bringen.

Alles zur Dakar 2022 bei redbull.com: Stories, Videos und Galerien findet ihr im Rallye Dakar Hub.

Premiere bei der Rallye Dakar feiert der Audi RS Q e-tron

Seine Premiere bei der Rallye Dakar feiert der Audi RS Q e-tron mit einem Elektro-Antrieb in Kombination mit einem effizienten Energiewandler. Damit Audi Sport in der neuen T1-E-Kategorie für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auch ganz vorne mitmischen kann, wurden einige der besten Fahrer an Land gezogen: Stéphane Peterhansel (F)/Edouard Boulanger (F), Carlos Sainz (E)/Lucas Cruz (E) sowie Mattias Ekström (S)/Emil Bergkvist (S).

Ein Fahrer-Paket, das in Saudi-Arabien seinesgleichen sucht: Peterhansel blickt zurück auf 14 Dakar-Siege, der Name Sainz ist legendär im Rallyesport und Ekström bekannt durch seine unglaubliche Vielseitigkeit. „«Ich bin sehr stolz darauf, dabei zu sein, weil ich denke, dass es ein sehr herausforderndes Projekt ist. Unser Ziel ist klar: Wir müssen versuchen zu gewinnen», so Sainz, der die Rallye 2018 und 2020 gewann.

Nasser Al-Attiyah startet für Toyota Gazoo Racing Team

Ebenfalls auf Sieg fährt das Toyota Gazoo Racing Team mit dem dreimaligen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (QAT)/Mathieu Baumel (F) im neuen Toyota Hilux T1+-Modell. «Wir haben größere Räder und noch mehr Federweg als bisher. Das wird uns auf dem unwegsamen Untergrund helfen», ist sich Al-Attiyah sicher.

WRC-Legende Sébastien Loeb im BRX Hunter von Prodrive

Der neunmalige WRC-Sieger Sébastien Loeb (F) stand bei der Rallye Dakar bereits zweimal auf dem Podium und geht im BRX Hunter von Prodrive, einem T1+-Fahrzeug, mit seinem neuen Co-Piloten Fabian Lurquin (BEL) an den Start. «Wir sind in einer besseren Verfassung als im letzten Jahr. Deshalb ist es unser Ziel, auf allen Ebenen wettbewerbsfähig zu sein», erklärt Loeb.