Dakar: Rekord-Starterfeld bei Leichtbaufahrzeugen

Die 44. Ausgabe der Rallye Dakar hat noch nicht einmal begonnen, die Startliste aber ist auf Erfolg vorbereitet, denn eine Rekordschar von über 100 Leichtbaufahrzeugen tritt in Jeddah (gegenüber 61 im Jahr 2021) an.

Unter den T3s könnte der Aufstieg der OT3-Red Bull Racer dazu führen, dass Weltcupsiegerin Cristina Gutiérrez ihre Fortschritte bei ihrem sechsten Dakar-Start festigt. Can-Ams von South Racing und Zephyrs von PH-Sport sind jedoch mehr als bereit, den Kampf gegen sie aufzunehmen.

Vor einem Jahrzehnt fuhr William Alcaraz seine 19. Dakar, die er auf dem 41. Platz beendete. Seine Leistung war bemerkenswerter, als es auf den ersten Blick scheint, denn sie machte ihn zum Sieger der Kategorie «Solo» und vor allem zum Vorreiter der SSV-Fahrer. Damals saß er am Steuer eines Polaris RZR 900, die von Marco Piana getunt wurde. Diese Autos mit kleinem Motor wurden vielleicht von einigen verspottet, als sie zum ersten Mal im Biwak auftauchten, aber sie haben sich einen Platz in den Herzen der Fans und eine Nische im Rennen geschaffen, wie die Präsenz von über 100 leichten Fahrzeugen (T3s + T4) beweist. Leichtere Buggys sind kostengünstiger und glätten die Lernkurve für Biker, die auf vierrädrige Fahrzeuge umsteigen möchten. Sie sind jetzt in zwei Kategorien unterteilt. T3s oder «Leichtbau-Prototypen» haben technische Eigenschaften (Chassis, Federung usw.), die weit von denen von Serien- oder leicht modifizierten Modellen entfernt sind. Letztere werden als T4 klassifiziert und auch als «SSVs» bezeichnet.

Der ehemalige Quad-Fahrer Josef Machácek holte 2021 den T3-Titel. Der tschechische Fahrer von Buggyra Racing wird jedoch wahrscheinlich einer starken Konkurrenz von OT3-Red Bull ausgesetzt sein, die im letzten Jahr mit 9 von 13 Bestzeiten einen starken Eindruck hinterlassen haben. Die Spanierin Cristina Gutiérrez, die im gleichen Team wie die jungen Amerikaner Seth Quintero und Mitch Guthrie und Guillaume de Mevius fährt, sollte sich jetzt auf ein zuverlässigeres Fahrzeug verlassen können, wenn es um den Ruhm geht. Die Performance von South Racing macht sie auch zu ernsthafte Anwärter auf den Sieg.

Die Can-Ams des Kaders wurden von mehreren Divisionen abgestimmt und ihre technische Beständigkeit steht nun außer Zweifel. Seit Beginn seines Wechsels im Jahr 2019 hat der chilenische ehemalige Biker «Chaleco» López, der Eckpfeiler des South Racing-Projekts, den Titel zweimal gewonnen und bleibt fest entschlossen, seine Krone zu verteidigen. Auch der brasilianische Ex-Meister Reinaldo Varela dürfte mit dabei sein, ebenso wie sein schwedischer Teamkollege Sebastian Eriksson und der Spanier Fernando Álvarez, Vizeweltmeister im T3-Weltcup. Um die Rallye noch spannender zu machen, könnte sich Zephyr von PH-Sport endlich von seinen Kinderkrankheiten befreien und Jean-Luc Pisson (fünfter im Jahr 2021) und mit Ex-Biker Lionel Costes um die Ehrenplätze kämpfen. In gleicher Weise ist Yamaha weiterhin entschlossen, einen T3 zu entwickeln, der die Beute einstecken kann, und wird drei Autos einsetzen.

Während ihre Geschwindigkeit etwas niedriger ist, sollte der Kampf um den Titel bei den SSVs genauso intensiv sein. Die aufstrebenden Stars von South Racing sind der junge Amerikaner Austin Jones, der mit 25 Jahren den T4 World Cup souverän dominierte, und der Pole Aron Domzala, der letzten Januar Dritter wurde und vor wenigen Wochen die Rallye du Maroc gewann.