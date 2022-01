Montag: Erste Marathon-Etappe beim Marathon-Klassiker

Am dritten Tag gleich eine Marathon-Etappe

Die Organisation der 44. Rallye Dakar in Saudi-Arabien hat verschärfte Bedingungen versprochen und sie hält Wort, schon gleich am dritten Tag gibt es eine Marathon-Etappe.

Am Montag steht die Marathonetappe von Ha’il über 585 km nach Al Artawiyah für die Teilnehmer an. Dabei werden 339 km auf Bestzeit gewertet. Im Etappen-Zielort Al Artawiyah sind die Crews am Abend auf sich allein gestellt und können nicht auf die Hilfe des Teams zurückgreifen. Die Teilnehmer dürfen sich aber untereinander unterstützen.

Auf diesem Abschnitt sind neben der Navigation auch die Kletterfähigkeiten gefragt. Die Strecke führt über die ersten Dünenketten dieser 44. Ausgabe und könnte schon bei der Siegvergabe eine vorentscheidende Rolle spielen. Dennoch, die Teams müssen sich bei der Überquerung der vielen Sanddünen in Geduld üben, wollen sie das Ziel sehen. Die Gefahr, in den Sanddünen stecken zu bleiben, ist da.