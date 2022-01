Franzose Boutron bei Explosion schwer verletzt

Im Vorfeld der 44. Rallye Dakar wurde am Donnerstag der französische Pilot Philippe Boutron bei der Explosion eines Servicefahrzeugs schwer verletzt, er wurde mehrere Stunden im Militärkrankenhaus in Jeddah operiert.

Der Franzose Philippe Boutron wurde am Donnerstag im Vorfeld der 44. Rallye Dakar bei der Explosion seines Servicefahrzeugs in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah, wo die 44. Rallye Dakar an Neujahr gestartet wurde und am 14. Januar endet, schwer verletzt. Das Fahrzeug war mit sechs Personen auf dem Weg zur Technischen Abnahme. «Er wurde hart an einer Wade getroffen und leidet auch an einem Fraktur. Es wurde mehrere Stunden operiert», erklärte ein Mitglied des Sodicar-Teams. Sein Zustand sei aber nicht mehr kritisch.

Der Präsident des Fußballvereins der US Orleans, 61, der an seiner neunten Rallye Dakar teilnehmen wollte und 2021 den 33. Platz erreicht hatte, wurde ins Militärkrankenhaus von Jeddah gebracht und dort operiert. Er soll laut David Castera, dem Direktor der Rallye Dakar, in den kommenden Tagen nach Frankreich zurück geflogen werden.

Der Veranstalter ASO bestätigte am Samstag, dass die Untersuchungen noch andauern, Erkenntnisse gäbe es noch nicht. Ein krimineller Akt könne nicht ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug, das von den saudi-arabischen Behörden nach dem Unfall sicherstellt wurde, stand auf dem Parkplatz des Teamhotels unbeaufsichtigt, «wie 90% der Teilnehmer», versicherte ein Teammitglied. «Es wird davon ausgegangen, dass unter seinem Sitz etwas platziert wurde. Es hätte jemandem passieren können.»