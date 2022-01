Dakar/1A: Nasser Al-Attiyah gewinnt Auftakt

Nasser Al-Attiyah hat den Auftakt zur 44. Rallye Dakar in Dakar gewonnen, Carlos Sainz setzte im elektrischen Audi RS Q e-tron mit der zweitschnellsten Zeit ein Ausrufezeichen.

Der Katarer Nasser Al-Attiyah, erneuter Titelgewinner des FIA Weltcups für Cross Country Rallies, hat gleich zu Beginn der 44. Rallye Dakar und der dritten Auflage in autoritären Saudi-Arabien gezeigt, dass er das Wüstenspektakel zum vierten Mal gewinnen will. Auf der 834 km langen ersten Etappe mit nur 19 km auf Bestzeit von Jeddah nach Ha’il, im Innern von Saudi-Arabien, setzte Al-Attiyah im Toyota Hilux mit 10:56 Minuten die erste von 13 möglichen Bestmarken.

Für ein Ausrufezeichen sorgte bei diesem kurzen Auftakt der vierfache Dakar-Sieger Carlos Sainz. Beim ersten Off-Road-Auftritt von Audi mit dem Hybrid Audi RS Q e-tron markierte der Madrilene zwölf Sekunden hinter Al-Attiyah die zweitschnellste Zeit.

Die nächste Überraschung lieferte der Südafrikaner Brian Braragwanath, der im Century Buggy, 36 Sekunden hinter Al-Attiyah, die drittbeste Zeit markierte, nur eine Sekunde vor seinem Landsmann Henk Lategan in einem weiteren Toyota Hilux. Der neunmalige Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb notierte mit seinem neuen Beifahrer Fabian Lurquin im Prodrive BRX-Hunter mit 11:33 Minuten die fünfbeste Zeit.

In der Ruhe liegt die Kraft, dachte wohl der 14-malige Rekord-Sieger und Vorjahresgewinner Stéphane Peterhansel, der bei seiner Hybrid-Premiere im Audi RS Q-etron mit 12:08 Minuten auf der 14. Position geführt wurde.

«Beim Start, als wir den Countdown sahen, war es ziemlich emotional, weil wir monatelang hart gearbeitet haben. Wir sind ganz sanft an diese Prüfung herangegangen», berichtete «Mr. Dakar» Peterhansel «Wir sind sehr vorsichtig und behalten alle Parameter im Auge, aber das Auto fühlt sich gut an. Es macht Spaß und das ist sehr wichtig. Es bestätigt alle Daten, die wir aus Tests gewonnen haben. Das Auto ist gut, wenn es über Dünen. Wir wollten vermeiden, unter den Top 10 zu landen, also mussten wir uns nicht entscheiden, also bin ich sehr langsam gefahren.»

409 Fahrzeuge, davon 87 Autos, sind in die 44. Auflage der Rallye Dakar gestartet.