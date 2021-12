409 Fahrzeuge starten ins Wüstenabenteuer 31.12.2021 - 23:55 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Red Bull Off-Road Junior Team

409 Fahrzeuge starten an Neujahr in die 44. Rallye Dakar vom 1. bis 14. Januar 2022 in Saudi-Arabien mit 8.325 Gesamtkilometern und über zwölf sportlichen Prüfungen (= 4.258 km).

Nach Abschluss der administrativen und technischen Abnahmen besteht die offizielle Starterliste aus 409 Rennfahrzeugen, davon 144 Motorräder (davon 33 in der Kategorie Original by Motul), 20 Quads, 87 T1 Autos, 2 T2 as sowie 48 T3 Leichtbau-Prototypen, 47 T4 SSVs, 56 Trucks (T5) und zuletzt 5 Fahrzeuge in der Open Kategorie. Hinter ihren Lenkern und Rädern nehmen 206 Teilnehmer zum ersten Mal an der Dakar teil, 121 Fahrer, Fahrer und Co-Piloten mit dem Status „Legend“ nehmen zum 10. Mal oder mehr teil.



Auch der Damenkontingent hat sich deutlich erhöht und beträgt 28, davon drei 100% weibliche Crews. Bei den vertretenen Nationalitäten dominiert Frankreich mit 170 Teilnehmern vor Spanien (74) und den Niederlanden (64).



Jeden Abend im Biwak werden sie von 142 Fahrzeugen begleitet, die an der 2. Ausgabe der Dakar Classic teilnehmen, bestehend aus einer Karawane von 301 Teilnehmern.