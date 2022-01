Al-Attiyah: «Sieht nach einem harten Duell aus»

Auf der zweiten Etappe der 44. Rallye Dakar ist der Leader Nasser Al-Attiyah ins Visier des ihn jagenden Sébastien Loeb geraten, der ihm mit seiner 15. Bestzeit näher gekommen ist.

Der Leader und Vortagessieger Nasser Al-Attiyah musste sich im Toyota Hilux auf der zweiten sportlichen Entscheidung der 44. Rallye Dakar dem nach vorne drängenden Sébastien Loeb im Prodrive BRX Hunter in der Tageswertung um 3:28 Minuten Loeb geschlagen geben. Loeb rückte in der Gesamtwertung bis auf 9:16 Minuten an den führenden Katarer heran. Am Ende der Etappe erlitt der dreifache Dakar-Sieger Al-Attiyah einen Reifenschaden, die Crew entschied schließlich, nicht anzuhalten, um das Rad zu wechseln.

Al-Attiyah berichtete: «Wir sind auf den letzten 10 Kilometern gegen einen Felsen gefahren, haben uns aber entschieden, nicht anzuhalten, um keine weiteren drei Minuten zu verlieren. Ich bin ziemlich zufrieden mit dieser Etappe, wir haben den ganzen Tag eröffnet, obwohl es nicht so einfach war. Es scheint ein Duell zu geben! Und wir können uns bis zum Ende streiten, aber es ist noch ein langer Weg.»

Beim längeren Kopf-an-Kopf-Rennen mit Loeb im BRX Hunter hat der Toyota-Pilot Al-Attiyah die Fortschritte seines Gegners gesehen und erwartet zwei Wochen lang einen engen Kampf.

«Ich sehe, dass sich der BRX seit letztem Jahr verbessert hat und Sébastien sehr schnell ist, aber wir haben einen guten Job gemacht. Heute verlieren wir, morgen starten wir die Etappe hinter ihm, wir wissen nicht, wer gewinnen wird. Ich habe das Gefühl, dass es bei dieser Dakar einige Überraschungen geben wird.»