Dakar/2: X-raid-Teams verlieren etwas an Boden

Auf der zweiten Etappe der 44. Rallye Dakar in Saudi-Arabien haben die Teams von X-raid etwas an Boden verloren, Sebastian Halpern ist nunauf Gesamtrang sieben, Jakub Przygonski und Timo Gottschalk auf neun.

Die zweite Etappe der Dakar 2022 führte die Crews von Hail nach Al Qaisumah und nicht wie geplant nach Al Artawiyah. Da das Biwak dort aufgrund von starken Regenfällen unter Wasser stand, sagte der Veranstalter die Marathonetappe ab. Jakub Przygonski (PL) und Timo Gottschalk (D) beendeten den Tag in ihrem Mini JCW Buggy auf dem 15. Rang, gefolgt von Sebastian Halpern und Bernardo Graue (beide RA), ebenfalls in einem Mini JCW Buggy, auf Platz 16. In der Gesamtwertung liegt Halpern auf Rang sieben, Przygonski auf Platz neun.

Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov im Mini JCW Buggy erreichten den 22. Platz – direkt hinter ihnen die Mini JCW Rally-Crew Yasir Seaidan (KSA) und Alexey Kuzmich. Seaidan hat in der Gesamtwertung die zwölfte Position inne, Krotov liegt auf Rang 16. Laia Sanz (E) und Maurizio Gerini (ITA) kamen im Mini ALL4 Racing auf Rang 35 ins Ziel, in der Gesamtwertung liegen sie auf Platz 29.

Przygonski: «Vom Terrain her eine schöne Prüfung mit Sand und Dünen. Wir haben Zeit verloren, da wir momentan nicht schnell genug sind. Wir müssen heute Abend herausfinden, woran das liegt.»

Halpern: «Die Prüfung war sehr schnell. Auf den ersten 280 Kilometern haben wir einen guten Job gemacht. Im letzten Teil waren die Dünen sehr weich und steil abfallend. Dort kamen wir nicht so schnell voran und haben etwa vier, fünf Minuten verloren. Wir liegen in der Gesamtwertung in den Top 10, aber es liegen noch viele Tage vor uns.»

Die dritte Prüfung am Dienstag führt in einer Schleife rund um das Biwak in Al Qaisumah. Die 255 Kilometer lange Wertungsprüfung hält wieder Sand für die Piloten bereit, aber auch schnelle Passagen. Durch die vielen Abzweigungen müssen die Navigatoren voll konzentriert bleiben.

Zwischenstand nach Prüfung 2 von 12 Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 6:59:21 2 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 9:16 3 Alvarez/Monleon (RA/E), Toyota + 40:53 4 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 41:22 5 Vasilyev/Urpenko (RUS/LV), BMW + 43:39 6 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 44:53 7 Helpern/Graue (RA), Mini + 47:17 8 Al-Rahji/Orr (SAU/GB), Toyota + 48:53 9 Przygonski/Gottschalk (PL/D), Mini + 59:21 10 Terranova/Oliveras Carreras (RA/E), Hunter + 1:05:03