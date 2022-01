Leader Al-Attiyah: «Eine sehr schwierige Etappe»

Der Katarer Nasser Al-Attiyah kann bei der 44. Rallye Dakar den Sieg am zweiten Tag und die Führung hauptsächlich der hervorragenden Navigation seines französischen Beifahrer Mathieu Baumel verdanken.

Die ausgezeichnete Navigation von Baumel speziell im letzten Abschnitt der 334 km langen Entscheidung auf der 546 km langen Schleife um Ha’il war der Schlüssel zum Erfolg und für die Führung des dreifachen Dakar-Siegers Nasser Al-Attiyah. Während Konkurrenten wie Carlos Sainz und Mattias Ekström bei ihrer Jungfernfahrt im brandneuen Audi RS Q e-tron dort wegen der Navigation scheiterten, lotste Baumel seinen Chauffeur Al-Attiyah im Toyota Hilux auf den rechten Weg zum Tagessieg, 12:44 Minuten vor dem neunfachen Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb im Prodrive BRX Hunter.

Al-Attiyah wusste im Etappenziel in Ha’il die Leistung von Baumel zu würdigen: «Es ist erstaunlich, denn es war eine sehr schwierige Etappe, ich dachte, es wäre einfacher. Matthieu hat vor allem im zweiten Teil der Etappe einen tollen Job gemacht. An einer Stelle sahen wir einen Weg, der etwas zu weit nach rechts führte, er sagte 'nein, geh links', dann am nächsten Wegpunkt sahen wir, dass es der richtige Weg war. Und dann sind wir mit Sébastien Loeb vorne gefahren, wir haben gut angegriffen. Ich bin sehr glücklich, dem Toyota geht es sehr gut, ich habe viel Spaß mit diesem T1+, ich kann mich sicher fühlen. Wir werden unser Bestes geben, aber hier haben wir eine gute Etappe gemacht. Jetzt ist nicht die Zeit für Kontrolle. Morgen wird ein anderer Tag sein, außerdem wird es den Marathon geben, aber ich sehe sicher niemanden kommen, also denke ich, dass es ein guter Tag ist.»