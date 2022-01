Henk Lategan: «Wir hatten den verrücktesten Tag»

Henk Lategan, der bereits bei seiner ersten Teilnahme im vergangenen Jahr respektable Platzierungen erreichte, aber auf der fünfte Etappe ausschied, hat auf der fünften Prüfung seine erste Bestzeit erzielt.

Lategan: «Ich glaube es immer noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Wir hatten ehrlich gesagt einen Tag in der Hölle. Wir hatten einen richtigen, richtigen Dakar-Tag. Es fing zehn Kilometer nach dem Start an, als meine Tür aufbrach. Sie ging auf und ich fuhr mit offener Tür bis zum ersten Kontrollpunkt. Dann gelang es mir, das zu lösen, ich schnallte mich an und konnte die Tür nicht öffnen. Dann hatten wir eine Reifenpanne, also musste ich auf der Beifahrerseite aussteigen und den Reifen wechseln. Also, wir hatten gerade den verrücktesten Tag. Ich kann nicht glauben, dass wir die Etappe gewonnen haben. Es macht keinen Sinn.»

Lategan weiter: Das ganze Rennen war wirklich oben auf der Welt und dann direkt wieder unten. Die Dakar hat eine Art, dich bescheiden zu geben, denke ich. Der heutige Tag war demütigend und ich kann nicht wirklich glauben, dass wir die Etappe gewonnen haben. Wir haben wirklich Pech gehabt. Es gab von Anfang an einige Fehler von unserer Seite, daher sind wir im Grunde genommen komplett aus der Gesamtkonkurrenz heraus. Ich denke, wir müssen so weitermachen und weiter lernen. Ich spüre jeden Tag, dass wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen und anfangen, das Gelände ein bisschen besser zu lesen, was ich wirklich gebraucht habe. Ich muss aufpassen, dass ich in der Rallye bleibe. Auch gestern war es ein echter Kampf um das Ende zu erreichen. Beim Neustart war es komplett dunkel. Nachts aus den Dünen raus... nun, die Lichter an diesem Ding sind nicht so toll. Dieses Auto sollte nicht nachts fahren, denke ich. Wir werden weiter Gas geben und alles in unserer Macht Stehende tun, um das Ende der Rallye zu erreichen.“

Sébastien Loeb: «Ein paar Minuten geklaut»

Mit der zweitbesten Zeit auf der fünften Prüfung reduzierte der neunfache Rekord-Rallyechampion Sébastien Leob (Hunter) ein wenig seinen Rückstand zum führenden Nasser Al-Attiyah auf 35:10 Minuten.

Loeb: «Wir haben ihm ein paar Minuten geklaut, das war der Plan. Die Prüfung war, wie wir das auch erwartet hatten. Nasser war zuerst ohne die Motorräder auf der Strecke, ohne deren Spuren war es ziemlich kompliziert. Ich habe ihn auf der Piste erwischt und an einem Punkt versuchten wir, ihn in die Dünen zu überholen, indem wir einen anderen Weg wählten. Wir waren endlich vorne, aber dann war er zurück und folgte unseren Spuren. Er fing uns wieder ein und wir kämpften zweihundert Kilometer quasi Kopf-an-Kopf. Aber jedes Mal, wenn er vorne war oder ich vorne war, folgte der andere und beim ersten Fehler, wäre er vorne gewesen. Es war unmöglich, eine andere Lücke zu schaffen. So kamen wir ins Ziel. Wir klauten ihm ein paar Minuten. Das war der Plan am Morgen, also sind wir damit zufrieden damit. Die großen Gewinne waren heute nicht möglich. Kurz hinter ihm, der als Erster auf die Piste ging, zu starten, machte es unmöglich eine größere Lücke zu schaffen. Die Rallye ist noch lang und wir werden die nächsten Tage sehen. Wir versuchen, uns auf das, was wir tun müssen, konzentrieren, und wir werden sehen, wie es ist. Alles kann noch passieren.»