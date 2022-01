Dakar/6: Nächster Aufstieg von Timo Gottschalk auf P5

Einen weiteren Aufstieg nach der sechsten Etappe der 44. Rallye Dakar meldet der Deutsche Timo Gottschalk, Co-Pilot im X-raid-Mini des Polen Jakub Przygonski, von P6 auf nun P5.

Bevor sich die Piloten am morgigen Ruhetag etwas erholen können, stand am Freitag die zweite Schleife rund um Riad auf dem Programm. Vaidotas Zala (LT) und Paulo Fiuza (P) erreichten im Mini JCW Rally den elften Rang und erarbeiten sich damit den zehnten Platz in der Gesamtwertung. Przygonski (PL) und Timo Gottschalk (D), die in ihrem Mini JCW Buggy die Prüfung zeitweise eröffneten, beendeten den Tag auf Platz 16. Sie liegen in der Gesamtwertung auf Rang fünf.

Laia Sanz (E) und Maurozio Gerini (I) erlebten im Mini ALL4 Racing einen guten Tag und kamen auf dem 22. Platz ins Ziel. Sebastian Halpern und Bernardo Graue erreichten im zweiten Mini JCW Buggy den 32. Rang und beenden die erste Dakar Woche auf dem neunten Gesamtrang. Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov hatten kurz nach dem Start mit technischen Problemen zu kämpfen. Sie sind derzeit noch in der Prüfung unterwegs.

Die Prüfung im Westen von Riad hatte es navigatorisch wieder in sich. Viele Piloten der Spitzengruppe verfuhren sich und so eröffneten Przygonski und Gottschalk plötzlich die Prüfung. Das wurde allerdings nicht mit einer guten Position in der Tageswertung belohnt. Crews, die später gestartet waren, konnten sich an den Spuren orientieren und waren dadurch schneller unterwegs.

Przygonski: «Das war ein guter Tag für uns. Uns sind keinen navigatorischen Fehler unterlaufen, im Gegensatz zu unseren Konkurrenten vor uns. Darüber freuen wir uns natürlich. In den Dünen waren wir plötzlich zu fünft unterwegs. Das hat Spaß gemacht – uns allen, glaube ich. Ich freue mich auf den Ruhetag, da können wir uns etwas erholen»

Die Spanierin Sanz war heute von Beginn an schnell unterwegs und verlor nur wenig Zeit auf die Spitzengruppe. Leider büßte sie durch einen Reifenschaden ein paar Minuten, kam aber trotzdem auf einem guten 22. Rang ins Ziel. Damit springt sie in der Gesamtwertung auf den 25. Platz.

Sanz: «Ich denke, dass wir heute einen tollen Job gemacht haben. Wenn man weiter vorne starten kann, dann macht das einen enormen Unterschied. Wir hatten viel Spaß. Ausgerecht auf den letzten 100 Metern vor den Dünen hatten wir einen Platten – das war wirklich Schade.»

Bei seiner ersten Dakar im Mini JCW Buggy liegt Halpern nach der ersten Woche in den Top 10 der Gesamtwertung. Heute hatte er mit den Tücken der Prüfung zu kämpfen: er verlor einige Minuten auf der Suche nach dem richtigen Weg und wegen zwei platter Reifen. So erreichte er als 32. die Ziellinie.

Halpern: «Das war heute eine schöne Prüfung mit schwieriger Navigation. Bei Kilometer 94 haben wir etwa sieben Minuten verloren, da wir einen Canyon nicht erwischt haben. Zudem mussten wir noch wegen zwei Reifenschäden stoppen. Aber wir liegen nach der ersten Woche noch in den Top 10.»

Am Samstag bleiben die Fahrzeuge im Biwak in Riad. Am Ruhetag werden sie von den Teams für die zweite Dakar-Woche vorbereitet.