Halbzeitmeister Al-Attiyah: «Ich bin sehr zufrieden»

Der Katarer Nasser Al-Attiyah hat bei der 44. Rallye Dakar beim Nachbarn Saudi-Arabien seine vom Start weg übernommene Führung auf den einheimischen Toyota-Kollegen Yazeed Al Rajhi nach der ersten Hälfte ausgebaut.

Nasser Al-Attiyah hat die erste Hälfe der dritten saudi-arabischen Auflage der Rallye Dakar fast schadlos überstanden und hat mit der komfortablen Führung eine gute Basis für die zweite Halbzeit auf dem Weg zu seinem möglichen vierten Triumph beim Wüstenklassiker geschaffen.

Nasser Al-Attiyah: «Ich denke, wir sind auf einem guten Weg»

Al-Attiyah, die Speerspitze bei Toyota, hat den Ruhetag an der Spitze der Gesamtwertung erreicht, mit einem Vorsprung von 50 Minuten auf Yazeed Al Rajhi und Sébastien Loeb (Hunter), seine beiden nächsten Verfolger, die Kopf an Kopf liegen.

Al-Attiyah sagte in Riad: «Absolut, wir sind heute sehr zufrieden. Wir haben von Anfang an versucht, zu pushen, aber auch wi haben einige Fahrer gemacht. Mathieu hat sehr gut navigiert und wir sind die gesamte Etappe ohne Probleme gefahren. Wir sind sehr froh, die erste Woche der Dakar mit einem guten Vorsprung abgeschlossen zu haben. Ich sah, dass einige Fahrer zu weit nach rechts gefahren waren, aber das war nicht unser Problem. Mathieu hat einen guten Job gemacht, er hat wirklich darauf geachtet, keine Fehler zu machen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind ziemlich glücklich. Wir haben diese Woche viel gearbeitet, ohne Fehler. Das Auto funktioniert sehr gut. Das ist die Dakar und wir werden versuchen, nächste Woche ohne Risiken zu bewältigen. Für den Sieg ist es schwer zu sagen. Die Dakar ist die Dakar, aber wir müssen aufpassen und auf ganzer Linie stark sein. Wir müssen ein gutes Tempo haben, ohne zu entspannen, denn wenn man sich entspannt, macht man einen Fehler. Wir müssen gut navigieren und lernen viel, ich und Mathieu. Wir müssen hohe Geschwindigkeiten fahren, wie heute, als wir einen guten Job gemacht haben und uns alle auf den letzten 100 km gefolgt sind. Wir haben versucht, einen guten Tag daraus zu machen.»

Orlando Terranova: «Wir haben die Etappe gewonnen und das ist ein tolles Gefühl»

Der argentinische Fahrer Terranova, den das Team BRX in diesem Jahr rekrutiert hat, erzielte den siebten Tagessieg seiner Karriere und seine erste in Saudi-Arabien, eine Minute vor dem Audi von Mattias Ekström.

Terranova glücklich: «Es war eine schwierige Etappe, weil es die Spuren der Motorräder gab, aber einige gingen in die falsche Richtung, also mussten wir sehr konzentriert bleiben. Es war nicht einfach, die anderen Autos im sehr schnellen ersten Teil zu überholen. In der neutralisierten Zone waren wir der Meinung, dass wir einen guten Job gemacht haben, also haben wir versucht, im zweiten Teil stärker zu sein. Der Sand war sehr weich, so dass das Weiterfahren sehr kompliziert war. Am Ende haben wir die Etappe gewonnen und das ist ein tolles Gefühl. Das Auto ist fantastisch und wir werden weiter Druck machen, weil wir wissen, dass es noch ein langer Weg vor uns ist und wir gute Leistungen zeigen können.»

Sébastien Loeb: «Wir haben zu viel Zeit verloren»

Nach einem Navigationsfehler haben Sébastien Loeb und sein neuer Beifahrer Fabian Lurquin den Ruhetag auf Platz 3 der Gesamtwertung erreicht, mehr als 50 Minuten hinter Nasser Al-Attiyah.

Loeb etwas kämpferisch: «Es war ein komplizierter Tag. Wir haben uns nach 100 km oder so ähnlich verirrt. Wir haben ziemlich viel Zeit verloren und danach mit Druck zu versucht, die Lücke zu den Jungs vorn zu schließen. Ich denke, der Rhythmus war gut, aber wir haben dort zu viel Zeit verloren, daher beträgt der Rückstand jetzt, da wir wieder 15 Minuten auf Nasser verloren haben, nun 55 Minuten. Es ist ziemlich viel, fast eine Stunde, denke ich. Aber wir werden sehen, es ist noch ein weiter Weg. Wir werden also weiterhin Druck machen, versuchen, einige gute Etappen zu absolvieren, und wir werden sehen. Ich habe kein Ziel. ich werde mein Bestes geben und das Ergebnis wird so sein, wie es ist.»

Direkt nach der Rallye Dakar geht es für Loeb weiter mit einem Start bei der Rallye Monte im Ford Puma Rally1 Hybrid.