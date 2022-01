Cristina Gutierréz wegen Bluetooth unter Bewährung

Cristina Gutierréz vom Red Bull Off-Road Junior Team wurde von Rallye Dakar unter Bewährung suspendiert, nachdem festgestellt wurde, dass ihre Gegensprechanlage mit einer verbotenen Bluetooth-Funktion ausgestattet war.

Die Stewards führten am Ende der vierten Etappe Routinekontrollen am T3 Lightweight Prototype des Teams durch und stellten fest, dass die von Stilo bereitgestellte Gegensprechanlage über eine integrierte Bluetooth-Funktion mit der Möglichkeit zur Verbindung mit einem Mobiltelefon verfügte. Laut dem sportlichen Reglement der Cross-Country-Rallye sind «Bluetooth und ähnliches, einschließlich aller Formen der Datenübertragung, verboten» und «in ausgewählten Abschnitten sind keine Übertragungen oder Daten erlaubt».

Während Gutierréz und Navigator François Cazalet die Bewährungsstrafe erhielten und gerügt wurden, räumte Stilo einen Fehler an seinen eigenen Produkten ein, der den Regelverstoß verursachte. Die Entscheidung des Sportkommissars bestätigte, dass das Red Bull Off-Road Junior Team ein neues Intercom-System ohne Bluetooth-Funktionalität angefordert hatte, um einen Wiederholungsverstoß zu vermeiden, der zur endgültigen Disqualifikation führen würde.

Der Teammanager erklärte, dass er eine modifizierte Version des digitalen Intercom-Geräts Stilo DG10 mit der ‚Offshore‘-Hardwarekapazität angefordert habe, um extremen Bedingungen zu widerstehen, und ohne das Bluetooth-Modul. Der Hersteller forderte den Wettbewerber auf, die Sprechanlage nicht zu öffnen, um Schäden an der Versiegelung zu vermeiden. Der Wettbewerber schickte den Stewards vom 7. Dezember eine E-Mail mit der Antwort von Stilo, in der sie diese Funktion in den Prototypen der Gegensprechanlage bestätigen. Stilo hat seinen Fehler in einem anderen am 8. Januar 2022 unterzeichneten Brief anerkannt.

Bluetooth und ähnliche Datengeräte können bei Veranstaltungen wie der Rallye Dakar einen erheblichen Leistungsvorteil bringen, insbesondere angesichts des quasi blinden Roadbook-Charakters des Rallye-Raids. Stilo stellte fest, dass das Gerät zwar über Bluetooth-Funktionen verfügte, jedoch keine Bluetooth-Verbindung hatte, was bedeutet, dass es keinerlei Deaktivierung erforderlich war.

Daher hätten weder Gutierréz noch Cazalet Kenntnis von der Verfügbarkeit von Bluetooth während der Phase. Gutierréz und Cazalet liegen derzeit auf dem dritten Gesamtrang in der Kategorie T3 Lightweight Prototype, etwa 2:20 Minuten hinter dem Klassenführenden Francisco «Chaleco» Lopez Contardo, der in die zweite Woche geht. Der anfangs führende Andreas Mikkelsen, WRC2-Champion und Europameister, schied auf der vierten Prüfung aus.

Die ausgesetzte Disqualifikation des Paares ist der zweite aufsehenerregende Fall in diesem Jahr, nachdem festgestellt wurde, dass der Toyota des Gesamtfahrzeugführers Nasser Al-Attiyah seinen Datenlogger nicht angeschlossen hatte.