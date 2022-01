Al-Attiyah und Loeb unisono: «Keine Strategie»

Es klang so, als hätten sich die beiden Führenden Nasser Al-Attiyah und Sébastien Loeb in Al Dawadimi, dem Tagesziel der siebten Etappe der 44. Rallye Dakar, mit ihren Statements abgesprochen.

Sowohl Sébastien Loeb, der im Prodrive BRX Hunter seine zweite Bestzeit erzielte und seinen Rückstand Gesamtzweiter auf 44:59 Minuten leicht reduzierte, als auch der seit dem Start im Toyota Hilux führende Nasser Al-Attiyah, erklärten nach der siebten von zwölf Prüfungen für den weiteren Verlauf bis am Freitag: «Es gibt keine Strategie».

Der neunfache Rekord-Rallye-Weltmeister Loeb, Dakar-Zweiter 2017 hinter seinem Peugeot-Kollegen Stéphane Peterhansel, presste am Sonntag die zweite Bestzeit für Prodrive in den saudi-arabischen Wüstensand. Damit eroberte er den Ehrenrang hinter Al-Attiyah zurück und verdrängte dessen Toyota-Kollegen Yazeed Al Rajhi wieder auf den dritten Platz.

Loeb meinte: «Wir hatten bis 50 Kilometer vor der Ziellinie eine fantastisches Prüfung, dann fingen Motorprobleme an. Der Motor stotterte einfach immer wieder. Wir verloren am Ende immer mehr Zeit, aber wir kamen nach vorne. Daher auch keine Beschwerden von meiner Seite. Wir sind nicht in einer Position der Stärke, es gibt keine Fragen, die beantwortet werden müssen. Es gibt keine Strategie. Wir werden einfach unseren Job machen und sehen, wie es läuft.»

Der dreifache Dakar-Sieger Al-Attiyah aus Katar, Schauplatz im Winter der Fussball-WM, verlor 5 Minuten auf den Franzosen Loeb, hat aber immer noch einen Vorsprung von 45 Minuten.

Al-Attiyah: «Die zweite Woche der Dakar ist ein ganz anderes Rennen. Ich weiß nicht, ob wir die Etappe gewonnen haben, viele unserer Rivalen sind hinter uns gestartet, also müssen wir abwarten, um es herauszufinden. Ich verfolge keine Strategie. Wenn wir in der Lage sind, eine Prüfung zu gewinnen, haben wir gewonnen. Wir werden sehen, aber unsere Priorität ist es, Tag für Tag alles zu geben und zu hoffen, dass es sich am Ende der Dakar auszahlt.» Und meinte damit seinen möglichen vierten Triumph.

Yazeed Al-Rajhi: «Unser Ziel ist es, um Platz zwei zu kämpfen»

Fünfter des Tages, zehn Minuten Rückstand auf Loeb, liegt der Saudi nun auf dem dritten Gesamtrang, etwas mehr als acht Minuten hinter dem Franzosen.

Al-Rajhi: «Es ist ein besonderer Tag, wenn man die Straße öffnet, aber Michael hat einen hervorragenden Job gemacht. Wir sind konzentriert geblieben und obwohl wir eine Panne erlitten haben, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Wir hatten ein bisschen Pech, aber wir hatten auch Glück, ins Ziel zu kommen. Wir konnten Sébastien nicht einholen, aber morgen ist ein anderer Tag, wir starten in einer anderen Position und versuchen es erneut. Ich würde gerne um die Spitzenreiter kämpfen, aber am ersten Tag haben wir alle verloren 40 Minuten auf der Suche nach einem Wegpunkt, den Nasser sofort gefunden hat. Er hat jetzt 50 Minuten Vorsprung, also müssen wir ihm 40 Minuten zugeben, damit wir eine Chance haben! Unser Ziel ist es, um den zweiten Platz zu kämpfen. Ich habe ein tolles Auto, einen tollen Beifahrer, das Roadbook ist super, die Rallye auch und das Wetter auch, alles ist perfekt!»