Mit noch 81 Teams in der zweiten Woche nach Jeddah

81 von 89 in Dchidda (Jeddah) gestarteten Auto-Teams haben nach der ersten Hälfte den Ruhetag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erreicht, am Sonntag wird die zweite Halbzeit «angepfiffen».

Die dritte Dakar in Saudi-Arabien ist nach sechs Etappen und sieben Renntagen in der Hauptstadt Riad angekommen. Den Ruhetag erreichten die Biker und Quadfahrer mit 1.627 Bestzeitkilometern und 2.170 km Liaisons im Gepäck, also insgesamt knapp 4.000 km. Inzwischen haben die FIA-Allradfahrzeuge 1.933 km gezeitete Sektoren zurückgelegt, etwas mehr als die Motorräder, die aus Sicherheitsgründen nur ein Viertel der Sonderprüfung am Freitag absolvierten, auf insgesamt 4.233 km seit dem Start des ersten Laufes zur FIA-Cross County Rallye-Weltmeisterschaft in Jeddah.

Ehemalige Champions sind in den wichtigsten Kategorien wieder auf Erfolgskurs, mit Nasser Al-Attiyah und seinem Toyota Hilux, die über 50 Minuten auf den drittplatzierten Sébastien Loeb und sein BRX haben. «Chaleco» López dominiert das Leichtgewichts-Prototypenrennen, nachdem er in einem South Racing Can-Am auf T3 umgestiegen ist, während der Brasilianer Rodrigo Luppi de Oliveira den SSV-Wettbewerb anführt. Der amtierende Meister Dmitry Sotnikov und sein Kamaz haben zur Hälfte der Rallye die Kontrolle über die Truck-Kategorie.

Autos: Al-Attiyah, König der Wüste

Der Toyota-Spitzenreiter Nasser Al-Attiyah gewann mit seinem Beifahrer Mathieu Baumel alle Rennen, an denen er 2021 teilnahm, außer der Dakar, wo er hinter Stéphane Peterhansel (Mini) Zweiter wurde. 2022 machte er mit zwei Siegen in den ersten beiden Prüfungen dort weiter, wo er aufgehört hatte, bevor er mit einem X diejenigen Etappen markierte, in denen er einen großen Rückstand auffahren konnte. Sébastien Loeb und sein BRX Hunter waren bereit, bei der kleinsten Gelegenheit die Spitze zu übernehmen, doch der Franzose verlor viel Zeit durch ein kaputtes Getriebe in Etappe 3 und dann noch etwas mehr durch einen großen Navigationsfehler am Vorabend des Ruhetages.

Yazeed Al-Rajhi hat sich diese Ereignisse zu Nutzen gemacht, um sich zwischen dem Katarer Al-Attiyah und dem Franzosen auf dem zweiten Gesamtrang einzureihen, 48 Minuten hinter dem Führenden. In Kombination mit der Leistung von Giniel De Villiers auf dem vierten Platz (nach der Aufhebung einer 5-Stunden-Strafe für einen Zwischenfall mit einem Biker) und der starken Leistung von Lucio Álvarez auf Platz fünf bedeutet dies, dass die Toyota Hilux T1+ Autos 80 % der Top 5 der Fahrzeuge ausmachen.

Wüstendebüt von Audi

Al-Attiyahs nahezu ungehinderter Streifzug durch die saudische Wüste hat viel mit den Kämpfen seiner beiden langjährigen Rivalen Stéphane Peterhansel und Carlos Sainz zu tun, die spät dran sind, ihrer Zeit aber eigentlich voraus sind. Audi setzt in seinem ersten Jahr als offizieller Konstrukteur für die nächsten Auflagen auf seinen RS Q e-tron, um eine technologische Revolution einzuleiten. Obwohl nicht mehr um den Titel im Rennen, haben sich die drei Fahrer der Marke mit den vier ineinandergreifenden Ringen schon mehrfach mit viel Elan an der Spitze des Rennens gezeigt und mit Sainz einen Etappensieg und sechs Top-3-Platzierungen eingefahren in den bisher ausgetragenen Prüfungen.

X-raid fehlen die Stars

Die X-raid-Buggys, die die beiden vorangegangenen Auflagen dominierten, haben im Kampf um die Top-Auszeichnungen wenig Eindruck hinterlassen, doch Jakub Przygonski bleibt als Sechster in Schlagdistanz und kann im kommenden Kampf noch auf das letzte Podest in Jeddah klettern. Hinter den großen Werksteams erfüllen mehrere Teams ihre Erwartungen und werden versuchen, in der zweiten Woche den Kurs zu halten, darunter Mathieu Serradori von Century Racing (12.) und Christian Lavieille (13.) von MD Rallye Sport, die bereit sind, ihren Angriff auf die die Top 10, mit vielleicht noch besseren Aussichten für Martin Prokop (9.) im Ford Raptor. Was ist mit dem Etappensieger Orlando Terranova (8.) im Hunter, dem Russen Vladimir Vasilyev (7.) und dem Litauer Vaidotas Žala (11.) in den Kampf um die Ehrenplätze auf dem Rückweg die Funken zum Roten Meer?