Die Oldies kämpfen mit viel Emotion weiter

Seit dem letzten Jahr hat der Veranstalter ASO bei der Rallye Dakar die eigene Wertung und Kategorie «Classic» für etwas ältere Rallye-Raid-Fahrzeuge ausgeschrieben, mit einem guten Echo.

Nachdem Serge Mogno nach seinem Start mit dem dritten Platz nach der dritten Etappe drei Tage auf dem zweiten Gesamtrang lag, vollendete er Sonntagabend seinen Aufstieg an die Spitze der Dakar-Classic-Tabelle. Er hat 206 Punkte, was ihm 77 Punkte vor den Euvrards und 156 vor Juan Roura Iglesias liegt.

Titelverteidiger Marc Douton verbesserte sich dank des Tagesdritten auf den 15. Gesamtrang. In einer Wiederholung des letztjährigen Szenarios befindet sich ein Truck in den Top 5, der des belgischen Feryn-Teams, das wieder unter der Führung des kampferprobten Tom De Leeuw steht, der zwanzig Dakar-Starts auf dem Buckel hat und beauftragt, das neueste Mitglied der Dynastie, Cédric Feryn, bei seinem Debüt im Team seines Vaters zu betreuen.

Pascal Feryn kommt nach fünf Jahren an der Seitenlinie zum Einsatz, da er selbst an der Classic teilnimmt. Die Konkurrenten aus den Niederlanden haben immer noch ein Händchen für das Surfen in den Dünen!