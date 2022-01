Sieger Al-Attiyah: «Eine unglaubliche Dakar für uns»

Der Katarer Nasser Al-Attiyah hat beim saudi-arabischen Wüsten-Nachbarn die 44. Rallye Dakar gewonnen, es war sein vierter Triumph beim Marathon-Klassiker, für Toyota war es der zweite Erfolg.

Nasser Al-Attiyah kehrte zusammen mit seinem Beifahrer Mathieu Baumel (Andorra) nach zwei Auflagen als Zweiter in seine Erfolgsspur zurück. Es ist sein erster Triumph in Saudi-Arabien. Er begrüßte die Leistungen von Audi und BRX in einer Demonstration des Fairplays.

Nasser Al-Attiyah: „Drei solide Teams, die gewinnen können“

«Es war eine unglaubliche Dakar für uns. Wir hatten seit 2019 nicht mehr gewonnen. Wir freuen uns über das neue T1+-Reglement. Es gab drei solide Teams, die in der Lage waren, zu gewinnen. Matthieu und ich, das Team, für das wir alle gute Arbeit geleistet haben. Seit wir vor zwei Jahren nach Saudi-Arabien kamen, waren wir jedes Mal Zweiter geworden, jetzt sind wir wirklich glücklich, unser Ziel erreicht zu haben. Toyota Gazoo Racing hat innerhalb eines Jahres mit dem Bau dieses neuen Autos fantastische Arbeit geleistet. Das Rennen verlief reibungslos. Wir waren in höchster Alarmbereitschaft, aber jetzt wissen wir, dass wir ein tolles Auto haben und unser Bestes für die Weltmeisterschaft geben werden. Wir haben am ersten Tag einen Vorsprung herausgefahren und seitdem unsere Führung ausgebaut. Ich bin wirklich glücklich, und ich denke, wir werden in einer Woche oder zehn Tagen anfangen, an die nächste Dakar zu denken. Wir haben das Glück, die Dakar in Saudi-Arabien fahren zu dürfen, und ich möchte der Regierung für diese Gelegenheit danken entdecke solch atemberaubende Landschaften.»

Yazeed Al-Rajhi: «Was wirklich zählt, ist, dass das ganze Feld das Rennen in Saudi-Arabien genießen konnte»

Der Saudi erlebte auf heimischem Boden die Freude, zum ersten Mal auf dem Podium der Dakar zu stehen.

«Ich freue mich sehr und möchte allen danken, die mich unterstützen, meinem Team, den Mechanikern und Jean-Marc Fortin, sowie den Organisatoren, die sich wirklich auskennen. Ich bin auf dem Podium, aber was wirklich zählt ist, dass das ganze Feld das Rennen in Saudi-Arabien genießen konnte. Ich freue mich auch für alle Zuschauer, die uns zugesehen haben, und natürlich glücklich über unseren ersten Podiumsplatz. So Gott will, werden wir von dort nicht abrücken!»