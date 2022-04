M-Sport mit Neil Woolridge Motorsport bei der Dakar

M-Sport arbeitet bei seiner neuesten Motorsportentwicklung im Wege eines Joint Ventures mit Neil Woolridge Motorsport (NWM) für den Einsatz bei der Rallye Dakar zusammen.

NWM ist ein weltbekannter Rallye-Raid-Hersteller mit Sitz in Pietermaritzburg, Südafrika, und hat wie M-Sport eine lange und geschichtsträchtige Zusammenarbeit mit Ford, wobei sowohl M-Sport als auch NWM im Jahr 2022 das 25-jährige Bestehen der Zusammenarbeit mit dem legendären blauen Oval feiern.

Das Joint Venture sieht vor, dass M-Sport die europäische Zentrale von NWM und weltweiter Distributor für den NWM Ford Ranger T1+ Fahrzeug wird. Im Rahmen der Partnerschaft kommen zwei legendäre unabhängige Hersteller mit dem langfristigen Ziel zusammen, die weltberühmte Rallye Dakar zu bestreiten und gleichzeitig ein Rallye-Raid-Kundenprogramm von Weltklasse zu entwickeln.

Die Rallye Dakar war schon immer ein langjähriges Ziel von M-Sport und NWM, und diese jüngste Partnerschaft könnte den Weg für beide Parteien ebnen, um ihr Ziel endlich zu verwirklichen und letztendlich einen wettbewerbsfähigen Einstieg für den Kampf um den Sieg zusammenzustellen. Die Partnerschaft von M-Sport mit NWM ermöglicht es den beiden Marken, ihre technischen Fähigkeiten und Ressourcen zu teilen, die beide in 25 Jahren ununterbrochener Zusammenarbeit mit Ford aufgebaut wurden.

Während das Ziel eines Dakar-Einsatzes in Sichtweite ist, flogen nun Jahre der Arbeit und Entwicklung, einschließlich der Entwicklung der richtigen Infrastruktur. Die ersten Schritte der Partnerschaft zwischen M-Sport und NWM bestehen darin, dass M-Sport ein Kundensupportprogramm startet, das von der Zentrale von M-Sport in Dovenby, Cumbria, ausgeht. Zusätzlich zum Kundensupport wird M-Sport mit NWM bei der Entwicklung des NWM Ford Ranger T1+ zusammenarbeiten, indem es Tests und das Sammeln von Feedback aus allen Kundenprogrammen durchführt. Der erste NWM Ford Ranger T1+ wird voraussichtlich Ende Mai in Europa eintreffen und kurz darauf für ein Test- und Kundenprogramm zur Verfügung stehen.

Malcolm Wilson OBE, Direktor von M-Sport, sagte: «Ich und Matthew (Anmerkung: sein Sohn) waren kürzlich in Südafrika, um Neil Woolridge und seine Söhne zu treffen und über ihren Ford Ranger T1+ zu sprechen. Es ist eine bedeutsame und aufregende Aussicht für mich, nach fast 45 Jahren im Rallye-Geschäft haben Rally Raid und Dakar immer mein Interesse geweckt. Es ist eine Disziplin, die ich jedoch nicht unterschätze, und ich bin mir nur allzu bewusst, dass sie jahrelange Erfahrung und Fachwissen erfordert.»

Wilson ergänzt: «M-Sport und NWM haben eine gemeinsame Vision, wir glauben, dass sich unsere jeweiligen Outfits auf eine Weise ergänzen, die ein konkurrenzloses Rallye-Raid-Design schaffen würde. Der NWM Ranger hat definitiv Potenzial, er ist auf einem sehr soliden Fundament aufgebaut, Matthew hat das Auto während unseres Besuchs getestet und äußerte sich sehr positiv über seine Erfahrungen. Es ist fair zu sagen, dass ich keiner bin, der sich von einer Herausforderung abwendet, das ist es, was ich am Motorsport liebe, und es ist kein Geheimnis, dass wir einiges zu tun haben, um bei der prestigeträchtigen Rallye Dakar dabei zu sein. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass M-Sport und NWM über die Werkzeuge und das Know-how verfügen, um den Ford Ranger T1+ zu neuen Höhen zu führen.»

Matthew Wilson, M-Sport Entwicklungsfahrer, meinte: «Ich habe keine Erfahrung mit dem Fahren oder Bedienen eines T1+-Fahrzeugs, aber der erste Eindruck war wirklich gut, was sehr wichtig ist, da wir eine gute Basis dafür haben. Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit das Entwicklungsprogramm des Fahrzeugs gemeinsam mit Neil und seinem Team vorantreiben können. Grundsätzlich sind wir ermutigt von der starken Basis, auf der das Auto aufgebaut ist, und es war großartig für uns, ein echtes Gefühl dafür zu bekommen, wie das Auto ist. Es ist der Beginn einer ganz neuen Ära für M-Sport, eine Ära, von der wir gespannt sind, zu lernen und zu sehen, was unser Wissen in den Entwicklungszyklus einbringen könnte.»

Neil Woolridge, Eigentümer von Neil Woolridge Motorsport, führte an: «Dies ist ein Meilenstein für NWM und ein stolzer Moment für mich persönlich. Ich habe Malcolm schon immer aus der Ferne bewundert und M-Sport ist ein Team, mit dem ich aus verschiedenen Gründen schon immer zusammenarbeiten wollte. Unser Ranger T1+ ist ein Fahrzeug, mit dem wir uns darauf freuen, einen starken Kundenstamm zu entwickeln und aufzubauen, was M-Sport bewiesen hat, dass es schaffen und stärken kann. Unser T1+ Ranger basiert auf dem zuverlässigen und gut getesteten Fundament unseres Ranger der vorherigen Generation und bringt unser neues Fahrzeug im Vergleich zur Konkurrenz auf ein hervorragendes Ausgangsleistungsniveau. Folglich können wir die Südafrikanische Rally Raid Meisterschaft als Prüfstand für unser Fahrzeug direkt gegen unsere Konkurrenten nutzen, was uns das Selbstvertrauen gibt, unser Fahrzeug auf die Weltbühne zu bringen. Es war großartig, Malcolm und Matthew in unserem Hauptquartier willkommen zu heißen und ihnen die Gelegenheit zu bieten, den Ranger T1+ in Aktion zu sehen. Matthew hat einige interessante Entwicklungsrichtungen angesprochen, die bereits die Bedeutung der Expertise unterstrichen haben, die wir durch die Partnerschaft mit M-Sport an Bord bringen.»